Şanlıurfa'da Sağanak: Mahsur Kalanlar Kepçeyle Kurtarıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekiplerin çalışmasını sahada koordine etti. Başkan Kuş, selden olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaçların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor.