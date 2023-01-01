Yağmur Tanrısevsin'e Hırsızlık Şoku!
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Seramik atölyesine hırsız girdiğini açıklayan ünlü oyuncu, eşyalar ağır olduğu için hırsızın çok fazla şey çalamadan kaçtığını ifade etti.
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"Güneşi Beklerken", "İki Yalancı", "Bana Baba Dedi" ve son olarak "Kalp Yarası" dizileriyle gündeme gelen Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün kabus dolu bir gece yaşadı.
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Seramik yapımıyla ilgilenen ve kendisine bir atölye kuran ünlü oyuncunun, geçtiğimiz ocak ayında Vouge dergisi çekimleri için ilk kez hayranlarıyla paylaştığı atölyesine hırsız girdi.
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Akatlar'da yer alan atölyesinin güvenlik alarmının uyarısı ile neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, apar topar soluğu atölyesinde aldı.
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Hemen polise haber veren Tanrısevsin, hırsızın atölyenin otantik kapısını kırarak içeri girdiğini açıkladı.
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Eşyalar çok ağır olduğu için önemli bir çalamayan hırsızın olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaştığı öğrenildi.