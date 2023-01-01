Hedef; Daha Sessiz Bursa

Daha sağlıklı bir gelecek

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi?ndeki çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin de etkisiyle çevre sorunlarının günümüzde çok ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa?nın hava, su ve toprağına sahip çıkmak adına önemli yatırımları devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek bizden sonraki nesiller için büyük önem taşıyor. Hava, su ve toprak kirliliği gibi gürültü kirliliği de çevre ve insan sağlığını tehdit eden bir kirlilik türü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, gürültünün sağlık problemlerine yol açan en önemli ikinci çevre problemi olduğu belirtilmiştir. Bu sorunla mücadele etmek için bizler de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İlk çalışmamız 2013 yılında 3 merkez ilçeyi kapsayan stratejik gürültü haritaları hazırlayıp yayımlamak oldu. Sürecin devamında, stratejik gürültü haritası sonuçlarına göre hazırlanan çevresel gürültü eylem planı raporunu da yayımlanarak uygulamaya koyduk. Şimdilerde ise bu gürültü haritası ve sonrasında oluşturulan çevresel gürültü eylem planı raporunu tüm ilimiz bazında yayımlama sürecinde sona yaklaşmış bulunmaktayız. Amacımız, çevresel gürültüye maruz kalan halkımızın karşılaştığı sorunları önlemek için alınması gereken tedbirleri belirlemek. Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakma gayreti ile bu hizmetleri her geçen yıl artırarak sürdürmekte kararlıyız? diye konuştu.