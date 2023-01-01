Laz Ziya'nın Kızı Nesrin Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bir döneme damga vuran dizideki oyuncuların son halleri ise sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay, son haliyle dikkat çekti.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan diziler arasında yerini aldı.

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