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Laz Ziya'nın Kızı Nesrin Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı, Çakır'ın tek aşkı Nesrin karakteri ile hafızalarımıza kazınan İpek Tenolcay yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

  1. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan diziler arasında yerini aldı.

    Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan diziler arasında yerini aldı.

  2. Bir döneme damga vuran dizideki oyuncuların son halleri ise sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay, son haliyle dikkat çekti.

    Bir döneme damga vuran dizideki oyuncuların son halleri ise sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay, son haliyle dikkat çekti.

  3. Son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Tenolcay son haliyle adeta yıllara meydan okuyor. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken son paylaşımları...

    Son olarak Ada Masalı dizisinde rol alan Tenolcay son haliyle adeta yıllara meydan okuyor. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken son paylaşımları...