Siyaset, Türkiye'de Tırşik Aşına Döndü

ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Daha önce 4 defa Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" demişti.