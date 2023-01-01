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Siyaset, Türkiye'de Tırşik Aşına Döndü

2023 seçimleri için memleketi olan Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvuru yapan usta sanatçı İbrahim Tatlıses twitter hesabından onu seven ve takip edenlere seslendi.

  1. 2023 seçimleri için memleketi olan Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvuru yapan usta sanatçı İbrahim Tatlıses twitter hesabından onu seven ve takip edenlere seslendi. Tatlıses: "Siyaset, Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette. Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    2023 seçimleri için memleketi olan Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvuru yapan usta sanatçı İbrahim Tatlıses twitter hesabından onu seven ve takip edenlere seslendi. Tatlıses: "Siyaset, Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette. Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

  2. Hem şarkıları hem de paylaşımları yakından takip edilen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı konuşuluyor.

    Hem şarkıları hem de paylaşımları yakından takip edilen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı konuşuluyor.

  3. Geçtiğimiz günlerde "Medine'ye Varamadım" ilahisini seslendiren Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi çıkışla gündem oldu.

    Geçtiğimiz günlerde "Medine'ye Varamadım" ilahisini seslendiren Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı siyasi çıkışla gündem oldu.

  4. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine seçim çağrısı yapan İbrahim Tatlıses, "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine seçim çağrısı yapan İbrahim Tatlıses, "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

  5. TATLISES'İN İMA ETTİĞİ TIRŞİK NE ANLAMA GELİR? Tırşik doğada bulunan yılan pancarı, yaban pancarı veya yılan yastığıdır. Çok zehirli bir bitkidir, çiğ olarak yenmez. Yemeği ise geleneksel usullerde yapılmalıdır.

    TATLISES'İN İMA ETTİĞİ TIRŞİK NE ANLAMA GELİR? Tırşik doğada bulunan yılan pancarı, yaban pancarı veya yılan yastığıdır. Çok zehirli bir bitkidir, çiğ olarak yenmez. Yemeği ise geleneksel usullerde yapılmalıdır.

  6. ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Daha önce 4 defa Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" demişti.

    ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Daha önce 4 defa Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" demişti.