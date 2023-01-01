Kimseyi İnandıramayınca Kaldırım Taşlarını Tek Tek Söktü!
Bakın altından ne çıktı?
-
Belediyenin kaldırım onarma çalışmaları sırasında sığınak olarak kullandığı çukurda fark edilmeyen köpek canlı canlı gömüldü.
-
Durum yetkililere bildirildi ancak kimse yardıma gelmedi.
-
İki gün sonra ise kaldırımın hemen yanındaki apartmanda yaşayan bir hayvansever olaya el atmaya karar verdi.
-
Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
-
Hayvanseverin çabası sonucunda köpek olduğu yerden çıkarıldı.
-
-