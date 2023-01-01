Erdoğan, kendisinin Rizeli olduğunu hatırlatarak, "Biz de heyelan çok olur. Öyle olur ki o çay fidanlarıyla birlikte evinizi de alır götürür. Maalesef geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere karşı hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var. Biz bir yandan yeni yapıların bu gerçeklere uygun şekilde inşasını sağlarken diğer yandan da mevcut yapı stokumuzu yenilemenin yollarını arıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ila 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk. Kamu binalarımızı da aynı anlayışla planlı bir şekilde yeniliyoruz. Bir de siyasi ve insani tehditler var ki ülke ve millet olarak bu konuda da ciddi risk altındayız. Ülkemizin 4 bir tarafında siyasi krizler çatışmalar, savaşlar, gerilimler eksik olmuyor. Küresel her krizin ilk etki alanı merkezinde bulunduğumuz coğrafyadır. Milletimizde olan binlerce yıllık hesaplaşmalarını hala bitirememiş kimi toplumlar ve devletler bu toprakların sahibinin Türkiye olduğunu kabullenmek istemiyor. Artık kimsenin Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadelede olduğu gibi doğrudan vatanımıza saldırmaya cesaretleri yok ama terör örgütlerini kullanmak gibi siyasi ve sosyal kaos denemeleri gibi ekonomik tuzaklar gibi yöntemlerle yaptıkları asimetrik saldırılardan da asla geri durmuyorlar" dedi.