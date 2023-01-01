İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden astronom Jake Foster ise bu tarz hizalanmaların bizim Dünya?daki bakış açımıza özgü olduğunu, ?Bu gezegenler şu an gerçekten de sıralanmış değil, Güneş Sistemi?ne dağılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar? dedi.