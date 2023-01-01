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Asgari Ücrete Temmuz Ayında Ara Zam Yapılacak Mı?

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. Asgari ücrete ne zaman zam olacak? Soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.

  1. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.

    Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.

  2. TEMMUZ AYINI İŞARETİ ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan; asgari ücrete, seçim öncesi değil, Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

    TEMMUZ AYINI İŞARETİ ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan; asgari ücrete, seçim öncesi değil, Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

  3. "Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık." dedi. "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.

    "Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık." dedi. "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.

  4. DAHA ÖNCE SİNYAL VERMİŞTİ Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti.

    DAHA ÖNCE SİNYAL VERMİŞTİ Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti.

  5. GÜNCEL ASGARİ ÜCRET Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

    GÜNCEL ASGARİ ÜCRET Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.