Asgari Ücrete Temmuz Ayında Ara Zam Yapılacak Mı?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.