Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? 18 Bin 305 Personel Alınacak
Adalet Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı, Bakan Bozdağ'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı.
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Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 18 bin 305 personel alınacağını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı
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ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.
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PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.