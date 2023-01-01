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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? 18 Bin 305 Personel Alınacak

Adalet Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı, Bakan Bozdağ'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı.

  1. Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 18 bin 305 personel alınacağını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

    Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 18 bin 305 personel alınacağını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

  2. BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

    BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

  3. ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.

    ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.

  4. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

    PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.