Yürek Burkan Son Hali Ortaya Çıktı!
Türk sinemasının dev isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı.
-
Türk sinemasının dev isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Bir takipçisinin ünlü ismi ziyaret etmesi üzerine ortaya çıkan görüntüler çok konuşulmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane ismi hayranlarına ''Hepinizi çok özlüyorum dedi." O halleri yürekleri burktu.
-
1966 yılından 2022 yılına kadar olan süreçte kamera karşısına geçen Türk sinemasının devleşen isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu'nun son halleri ortaya çıktı.
-
Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kara Murat gibi 150 den fazla projede yer alan ve birçok rolde oynayan Kayhan Yıldızoğlu'ndan sevenlerine mesaj var.
-
87 yaşındaki Yıldızoğlu'nu ziyarete giden bir takipçisinin çektiği fotoğraf sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı.
-
O anları Instagram hesabından paylaşan hayranı, başarılı oyuncunun hayranlarına mesajını iletti.
-
"HEPİNİZİ İYİ NİYETLE ANIYORUM" Ünlü oyuncu, ''Hepinizi sevgiyle ve iyi niyetle anıyorum." dedi.
-
Mesajında ayrıca şunlara yer veren Yıldızoğlu, ''Sevgili dostlarım artık bu yaşlarda hepinizi göremiyorum eskisi gibi. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz. Ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum." dedi.
-
"ALLAH'TAN BEYNİM ÇALIŞIYOR" Bütün dostlarını hatırladığını söyleyen Yeşilçam oyuncusu, Allah elimi ayağımı biraz büzdü, kırdı ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum. Sevgiyle dostlukla iyi niyetlerle anıyorum. Hoşça kalın.'' dedi.
-
İşte Yeşilçam'ın dev ismi Kayhan Yıldızoğlu;
-