Yürek Burkan Son Hali Ortaya Çıktı!

Türk sinemasının dev isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Bir takipçisinin ünlü ismi ziyaret etmesi üzerine ortaya çıkan görüntüler çok konuşulmaya başlandı. Yeşilçam'ın efsane ismi hayranlarına ''Hepinizi çok özlüyorum dedi." O halleri yürekleri burktu.