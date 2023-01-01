Sahurda Çiğ Kuruyemiş Mucizesi...

Oruç süresinde tok kalmak için sahur önemli bir öğündür. Bu yüzden uzmanlar sahuru daha erken saatlerde yapıp daha sonrası için aperatif tüketilmesini tavsiye eder. Genellikle de çiğ kuruyemiş önerilir. Çiğ kuruyemişler hem sindirimi hem de sinir sistemini kontrol altında tutar. Sahurda çiğ kuruyemiş yemenin faydaları nelerdir? Ceviz, badem ve fındığın mucizesi...