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Sahurda Çiğ Kuruyemiş Mucizesi...

Uzmanlar sahuru daha erken saatlerde yapıp daha sonrası için aperatif tüketilmesini tavsiye eder. Genellikle de çiğ kuruyemiş önerilir.

  1. Oruç süresinde tok kalmak için sahur önemli bir öğündür. Bu yüzden uzmanlar sahuru daha erken saatlerde yapıp daha sonrası için aperatif tüketilmesini tavsiye eder. Genellikle de çiğ kuruyemiş önerilir. Çiğ kuruyemişler hem sindirimi hem de sinir sistemini kontrol altında tutar. Sahurda çiğ kuruyemiş yemenin faydaları nelerdir? Ceviz, badem ve fındığın mucizesi...

    Oruç süresinde tok kalmak için sahur önemli bir öğündür. Bu yüzden uzmanlar sahuru daha erken saatlerde yapıp daha sonrası için aperatif tüketilmesini tavsiye eder. Genellikle de çiğ kuruyemiş önerilir. Çiğ kuruyemişler hem sindirimi hem de sinir sistemini kontrol altında tutar. Sahurda çiğ kuruyemiş yemenin faydaları nelerdir? Ceviz, badem ve fındığın mucizesi...

  2. SAHURDA ÇİĞ KURUYEMİŞ YEMENİN FAYDALARI NELERDİR? - Uzun süreli açlık vücudun güçsüz düşmesine neden olabilir. Bu da vücut direncini azaltır. Yaşamsal motiviteyi düşürür. Uzmanlar bu durumu yaşamamak için sahurdan sonra bir avuçta olsa çiğ kuruyemiş tüketilmesini önerir.

    SAHURDA ÇİĞ KURUYEMİŞ YEMENİN FAYDALARI NELERDİR? - Uzun süreli açlık vücudun güçsüz düşmesine neden olabilir. Bu da vücut direncini azaltır. Yaşamsal motiviteyi düşürür. Uzmanlar bu durumu yaşamamak için sahurdan sonra bir avuçta olsa çiğ kuruyemiş tüketilmesini önerir.

  3. - Ertesi gün süren orucu daha tok geçirmek için bir avuç kuruyemiş tüketiniz. Dengeli bir beslenme için de uzmanlar sık sık çiğ kuruyemiş tüketimini tavsiye eder.

    - Ertesi gün süren orucu daha tok geçirmek için bir avuç kuruyemiş tüketiniz. Dengeli bir beslenme için de uzmanlar sık sık çiğ kuruyemiş tüketimini tavsiye eder.

  4. - Ayrıca çiğ kuruyemiş protein ve kalsiyumu da artırır. Sinir sistemindeki hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Stres ve depresyon riskini azaltır.

    - Ayrıca çiğ kuruyemiş protein ve kalsiyumu da artırır. Sinir sistemindeki hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Stres ve depresyon riskini azaltır.

  5. Bunun yanı sıra sinirlilik ve ani öfkelenme durumlarının yaşanma olasılığını sıfırlar.

    Bunun yanı sıra sinirlilik ve ani öfkelenme durumlarının yaşanma olasılığını sıfırlar.

  6. Özellikle çalışanların sahur vaktinde çiğ kuruyemiş yemesi, uzun süreli açlığa rağmen yaşanma ihtimali olan konstre bozukluğunu ve baş ağrısını da engeller.

    Özellikle çalışanların sahur vaktinde çiğ kuruyemiş yemesi, uzun süreli açlığa rağmen yaşanma ihtimali olan konstre bozukluğunu ve baş ağrısını da engeller.

  7. Çiğ kuruyemişte olan ceviz, badem ve fındık içerdikleri omega-3 yağ asidi sayesinde kalp damar sağlığını korur. Kan basıncını dengeler.

    Çiğ kuruyemişte olan ceviz, badem ve fındık içerdikleri omega-3 yağ asidi sayesinde kalp damar sağlığını korur. Kan basıncını dengeler.