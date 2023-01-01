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'Evlilikleri Gayet Güzel'

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası ile sık sık gündeme gelmişti. Hakkında çıkan iddiaları kabul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri hakkında Oğuzhan Koç'un yakın arkadaşı Eser Yenenler'den açıklama geldi.

  1. 28 Ağustos tarihinde sanat dünyasından birçok önemli ismin de yer aldığı gösterişli bir düğün ile dünya evine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un evliliklerinde 17 Mart'ta kriz çıktığı iddiaları basına yansımıştı.

    28 Ağustos tarihinde sanat dünyasından birçok önemli ismin de yer aldığı gösterişli bir düğün ile dünya evine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un evliliklerinde 17 Mart'ta kriz çıktığı iddiaları basına yansımıştı.

  2. Evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen çift evliliklerinde yaşanan krizle sık sık gündeme gelmişti. İddialara göre Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile doğum gününde yaşadığı tartışma sebebiyle eşiyle birlikte eve dönmek istememiş, arkadaşı Saadet Özsırkıntı?nın evine gitmişti.

    Evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen çift evliliklerinde yaşanan krizle sık sık gündeme gelmişti. İddialara göre Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile doğum gününde yaşadığı tartışma sebebiyle eşiyle birlikte eve dönmek istememiş, arkadaşı Saadet Özsırkıntı?nın evine gitmişti.

  3. Bu olaylardan sonra Demet Özdemir'in evi terk ettiğine dair haberler ortaya çıkmıştı.

    Bu olaylardan sonra Demet Özdemir'in evi terk ettiğine dair haberler ortaya çıkmıştı.

  4. Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Oğuzhan Koç'un yakın arkadaşı Eser Yenenler de konuyla ilgili sorulan sorulara cevap verdi.

    Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Oğuzhan Koç'un yakın arkadaşı Eser Yenenler de konuyla ilgili sorulan sorulara cevap verdi.

  5. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç?un son günlerde evliliğinde yaşadığı problemlerin sorulması üzerine açıklama yapan Yenenler şu ifadeleri kullandı: "Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor."

    Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç?un son günlerde evliliğinde yaşadığı problemlerin sorulması üzerine açıklama yapan Yenenler şu ifadeleri kullandı: "Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor."

  6. "EŞİMLE BU TARZ İŞLERİ SEVİYORUZ" Eşi Berfu Yenenler ile sahnede yaptığı gösteri çok konuşulan ünlü oyuncu "Oyun çok güzel gidiyor. İnsanlar karı-koca sahnede olmayı enteresan buldular. Hem de oyun çok güzel oldu. Eşimle bu tarz işleri seviyoruz.

    "EŞİMLE BU TARZ İŞLERİ SEVİYORUZ" Eşi Berfu Yenenler ile sahnede yaptığı gösteri çok konuşulan ünlü oyuncu "Oyun çok güzel gidiyor. İnsanlar karı-koca sahnede olmayı enteresan buldular. Hem de oyun çok güzel oldu. Eşimle bu tarz işleri seviyoruz.

  7. Ama evde skeci çekmek için bile 900 lira verince, benim de tadım kaçmadı değil" açıklamasında bulundu.

    Ama evde skeci çekmek için bile 900 lira verince, benim de tadım kaçmadı değil" açıklamasında bulundu.