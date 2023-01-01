'Evlilikleri Gayet Güzel'

"EŞİMLE BU TARZ İŞLERİ SEVİYORUZ" Eşi Berfu Yenenler ile sahnede yaptığı gösteri çok konuşulan ünlü oyuncu "Oyun çok güzel gidiyor. İnsanlar karı-koca sahnede olmayı enteresan buldular. Hem de oyun çok güzel oldu. Eşimle bu tarz işleri seviyoruz.