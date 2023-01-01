Depremde Yakınlarını Kaybeden Ünlüler
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında ünlü isimlerin yakınları da vardı. Kimisi arkadaşını kaybetti, kimisi kızını.
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinde ünlü isimlerden de yakınlarını kaybeden oldu.
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Oyuncu - sunucu Zuhal Topal'ın dayısı ve kuzeni.
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Oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın.
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Yemek videolarıyla fenomen hale gelen, genç yaşında yitirdiğimiz Taha Duymaz sevenlerini derinden yaraladı.
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Depremde hayatını kaybeden ünlüler de oldu; oyuncu Çağdaş Çankaya müzisyen eşi Zilan Tigris ile Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
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Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ı kaybetti.
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Müzisyen Haluk Levent'in kuzeni Berke.
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'Kahtalı Mıçe' lakaplı müzisyen Mustafa Aslan'ın 25 akrabası.
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Oyuncu Emel Atıcı, depreme Adana'da yakalandı. Atıcı, kızı Hande Püryan Atıcı ile birlikte hayatını kaybetti.
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Sanatçı Karsu'nun halası.
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Karsu'nun kuzeni Aytül, eniştesi Ayvaz ve yeğenleri Helin, Hira, Hazal. Müzisyen Karsu'nun kuzeni Tuna, eniştesi Aziz ve yeğeni Araz.