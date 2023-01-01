Depremde Yakınlarını Kaybeden Ünlüler

'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
'Dijital birlik' sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
Çadırda yaşayan depremzede: Hatay'da doğduk, Hatay'da ölmek isteriz
YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak
YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
YSK, cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayacak
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları merkez-taşra ayrımının kalkmasını istiyor
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
Doğalgaza son bir yılda % 52.4 indirim
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği gündemde
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
Ev eşyasına haciz tarihe karışıyor
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
'Askerime 'bunlar yoklar orada' diyorlar, elinize dizinize dursun hepsi ordalar!'
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Togg'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Adana ve Kahramanmaraş'ta depremler meydana geldi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi bitti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Destici: Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında oyu var
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Kızılay'dan çağrı: Kan stokları hızla azalıyor
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
Erdoğan: Kabinede yeni isimlere görev vereceğiz
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
'HÜDAPAR, Ak Parti listelerinden seçime girecek'
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Tarihe yön veren lise: İki başbakan, 22 bakan ve birçok milletvekili yetişti
Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Elektrik ve doğal gaza indirim yapılacak
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Bakanı Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Temmuz'da yeniden değerlendiririz
Togg'da çekiliş saati belli oldu
Togg'da çekiliş saati belli oldu
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda düşüş süreci başladı
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Aday olacak bakanların istifa etmesi gerekir mi?
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı
Mart kapıdan baktırdı! Birçok ile kar yağdı

Depremde Yakınlarını Kaybeden Ünlüler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında ünlü isimlerin yakınları da vardı. Kimisi arkadaşını kaybetti, kimisi kızını.

  1. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinde ünlü isimlerden de yakınlarını kaybeden oldu.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinde ünlü isimlerden de yakınlarını kaybeden oldu.

  2. Oyuncu - sunucu Zuhal Topal'ın dayısı ve kuzeni.

    Oyuncu - sunucu Zuhal Topal'ın dayısı ve kuzeni.

  3. Oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın.

    Oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın.

  4. Yemek videolarıyla fenomen hale gelen, genç yaşında yitirdiğimiz Taha Duymaz sevenlerini derinden yaraladı.

    Yemek videolarıyla fenomen hale gelen, genç yaşında yitirdiğimiz Taha Duymaz sevenlerini derinden yaraladı.

  5. Depremde hayatını kaybeden ünlüler de oldu; oyuncu Çağdaş Çankaya müzisyen eşi Zilan Tigris ile Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

    Depremde hayatını kaybeden ünlüler de oldu; oyuncu Çağdaş Çankaya müzisyen eşi Zilan Tigris ile Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

  6. Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ı kaybetti.

    Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ı kaybetti.

  7. Müzisyen Haluk Levent'in kuzeni Berke.

    Müzisyen Haluk Levent'in kuzeni Berke.

  8. 'Kahtalı Mıçe' lakaplı müzisyen Mustafa Aslan'ın 25 akrabası.

    'Kahtalı Mıçe' lakaplı müzisyen Mustafa Aslan'ın 25 akrabası.

  9. Oyuncu Emel Atıcı, depreme Adana'da yakalandı. Atıcı, kızı Hande Püryan Atıcı ile birlikte hayatını kaybetti.

    Oyuncu Emel Atıcı, depreme Adana'da yakalandı. Atıcı, kızı Hande Püryan Atıcı ile birlikte hayatını kaybetti.

  10. Sanatçı Karsu'nun halası.

    Sanatçı Karsu'nun halası.

  11. Karsu'nun kuzeni Aytül, eniştesi Ayvaz ve yeğenleri Helin, Hira, Hazal. Müzisyen Karsu'nun kuzeni Tuna, eniştesi Aziz ve yeğeni Araz.

    Karsu'nun kuzeni Aytül, eniştesi Ayvaz ve yeğenleri Helin, Hira, Hazal. Müzisyen Karsu'nun kuzeni Tuna, eniştesi Aziz ve yeğeni Araz.