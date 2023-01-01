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Hiranur Vakfı Binasında Yıkım

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'de bulunan binasında kaçak olduğu belirtilen bölümler yıkıldı.

  1. Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı.

    Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı.

  2. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için ''açıkça hukuka aykırılık'' ve ''işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması'' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

    İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için ''açıkça hukuka aykırılık'' ve ''işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması'' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

  3. Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı.

    Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı.

  4. Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı öğrenildi. Hiranur Vakfı, İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalıyla gündeme gelmişti.

    Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı öğrenildi. Hiranur Vakfı, İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalıyla gündeme gelmişti.