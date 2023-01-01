Tarım Kredi Kooperatif Market Yeni İndirimli Ürünler (30-31)
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.
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30-31 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 30-31 mart tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. İşte güncel indirimli ürünler listesi;
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BİRÇOK ÜRÜNDE FİYATLAR SABİTLENDİ Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.
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