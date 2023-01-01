Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem başlıyor

TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
KKM'de faiz tavanı da kalktı
KKM'de faiz tavanı da kalktı
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
TÜİK'te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Bakanlıklardan farklı uygulama: Mülakatlar bir var, bir yok
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Çalışan EYT'liler için asgari ücret artıyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
Ev sahiplerinden 1 Temmuz hazırlığı: İlanlar geri çekiliyor
'Onlar sahte gündem peşinde koşsun, bizim gündemimiz deprem'
'Onlar sahte gündem peşinde koşsun, bizim gündemimiz deprem'
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
Ak Parti listelerinde yüzde 50 değişim beklentisi
YSK'den seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
YSK'den seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
'En düşük emekli maaşı' düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edildi
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
EYT yoğunluğu sebebiyle SGK çalışanlarının mesai süreleri uzatıldı
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi
LPG'ye bu geceden itibaren zam geldi

Kiracı İle Ev Sahibi Anlaşmazlıklarında Yeni Dönem Başlıyor

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem başlıyor

  1. "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.

    "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.

  2. Kanuna göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya gidecek.

    Kanuna göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya gidecek.

  3. "Ara bulucu tarafları çağırıp onları ikna etmeye çalışacak"<br> Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, son dönemde kiracı ile mal sahibi arasındaki ilişkinin ciddi şekilde bozulmasının, artan davaların ve sulh hukuk mahkemeleri ile icra mahkemelerinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflar nedeniyle kilitlenmiş olmasının bu davalarla ilgili ara buluculuk sürecini gündeme getirdiğini söyledi.

    "Ara bulucu tarafları çağırıp onları ikna etmeye çalışacak"
    Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, son dönemde kiracı ile mal sahibi arasındaki ilişkinin ciddi şekilde bozulmasının, artan davaların ve sulh hukuk mahkemeleri ile icra mahkemelerinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflar nedeniyle kilitlenmiş olmasının bu davalarla ilgili ara buluculuk sürecini gündeme getirdiğini söyledi.

  4. Yeni düzenlemeyle kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflarda ara bulucunun zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Kiraz, yasanın 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağını, bu tarihten önce açılacak tüm davaları ve tahliye talepli icra takipleri için ara bulucunun zorunlu olmayacağını kaydetti.

    Yeni düzenlemeyle kira sözleşmesi kaynaklı ihtilaflarda ara bulucunun zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Kiraz, yasanın 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağını, bu tarihten önce açılacak tüm davaları ve tahliye talepli icra takipleri için ara bulucunun zorunlu olmayacağını kaydetti.

  5. Kiraz, "1 Eylül'den itibaren bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediği takdirde ara buluculuk sürecini geçmeden doğrudan dava açamayacak ve dava açsa bile davası usul yönünden reddedilecektir." şeklinde belirtti.

    Kiraz, "1 Eylül'den itibaren bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediği takdirde ara buluculuk sürecini geçmeden doğrudan dava açamayacak ve dava açsa bile davası usul yönünden reddedilecektir." şeklinde belirtti.

  6. Ali Güvenç Kiraz, "Ancak taraflar uzlaşamazlar veya ara bulucu uzlaşma görüşmesine katılmazlarsa ara bulucu, uzlaşma konusunda olumsuz raporunu düzenleyecek ve bunu da yine sisteme kaydettirecektir. Artık bu uzlaşmazlık tutanağı sonrasında dava açma hakkı oluşacaktır. Bu aşama geçilmeden kesinlikle dava açılamayacaktır.

    Ali Güvenç Kiraz, "Ancak taraflar uzlaşamazlar veya ara bulucu uzlaşma görüşmesine katılmazlarsa ara bulucu, uzlaşma konusunda olumsuz raporunu düzenleyecek ve bunu da yine sisteme kaydettirecektir. Artık bu uzlaşmazlık tutanağı sonrasında dava açma hakkı oluşacaktır. Bu aşama geçilmeden kesinlikle dava açılamayacaktır.

  7. Kira tespit davaları açısından ara buluculuk mekanizması önemli bir görevi yerine getirecek. Kesin bir yüzde verilemez ama yüzde 40-50 gibi bir başarı oranı öngörülebilir. Tahliye davaları açısından ise aynı iyimserlikte olamıyoruz. Şöyle ki mal sahiplerinin daha önce görüştükleri ve ihtarname gönderdikleri kiracıları ile tahliye sürecinde uzlaşmadıklarını görüyoruz. Bu noktada tahliye davaları açısından ara buluculuk sürecinde başarı oranını daha düşük olacağını düşünüyoruz." dedi.

    Kira tespit davaları açısından ara buluculuk mekanizması önemli bir görevi yerine getirecek. Kesin bir yüzde verilemez ama yüzde 40-50 gibi bir başarı oranı öngörülebilir. Tahliye davaları açısından ise aynı iyimserlikte olamıyoruz. Şöyle ki mal sahiplerinin daha önce görüştükleri ve ihtarname gönderdikleri kiracıları ile tahliye sürecinde uzlaşmadıklarını görüyoruz. Bu noktada tahliye davaları açısından ara buluculuk sürecinde başarı oranını daha düşük olacağını düşünüyoruz." dedi.

  8. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel de ara buluculuk sürecinin anlaşmazlık konusuna göre değiştiğini belirterek, "Ara buluculuk süreci toplamda 4 hafta sürüyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor. Bu süre ticari uyuşmazlıklarda 4 hafta ve gerekirse 2 hafta uzatılabiliyor, kira ilişkilerinde konu ticari ise 4 hafta sürüyor ve gerekirse 1 hafta uzatılabiliyor. Anlaşmazlık konusu ticari olmayan normal kiralarda ise arabuluculuk süresi 3 hafta oluyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor." diye konuştu.

    Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel de ara buluculuk sürecinin anlaşmazlık konusuna göre değiştiğini belirterek, "Ara buluculuk süreci toplamda 4 hafta sürüyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor. Bu süre ticari uyuşmazlıklarda 4 hafta ve gerekirse 2 hafta uzatılabiliyor, kira ilişkilerinde konu ticari ise 4 hafta sürüyor ve gerekirse 1 hafta uzatılabiliyor. Anlaşmazlık konusu ticari olmayan normal kiralarda ise arabuluculuk süresi 3 hafta oluyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor." diye konuştu.

  9. "Kira tespit davaları, kira uyarlama davaları ve kiralananın tahliyesi davalarının yanı sıra ihtiyaçtan tahliye, borç ödememe sebebiyle tahliye, yeni malik ihtiyacı sebebiyle tahliye, 10 yıllık sürenin dolması sebebiyle tahliye, arsa süresinin dolması sebebiyle tahliye, arazi kirası sebebiyle tahliye, kiracının verdiği hasar ve depozitonun geri alınması konularındaki anlaşmazlıklarda arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Ayrıca aidat ödemeleri, işgal edilen yerlerle ilgili konular ve genel kurullarla ilgili kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu olacak."

    "Kira tespit davaları, kira uyarlama davaları ve kiralananın tahliyesi davalarının yanı sıra ihtiyaçtan tahliye, borç ödememe sebebiyle tahliye, yeni malik ihtiyacı sebebiyle tahliye, 10 yıllık sürenin dolması sebebiyle tahliye, arsa süresinin dolması sebebiyle tahliye, arazi kirası sebebiyle tahliye, kiracının verdiği hasar ve depozitonun geri alınması konularındaki anlaşmazlıklarda arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Ayrıca aidat ödemeleri, işgal edilen yerlerle ilgili konular ve genel kurullarla ilgili kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu olacak."