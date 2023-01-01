Canan Karatay ramazan pidesinin nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı

Birçok beslenme ve diyetetik uzmanı ramazan ayı kapsamında beslenme düzenlerinin ve tüketilen gıdalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler vermeye devam ederken bir açıklama da Prof. Dr. Canan Karatay?dan geldi. Beslenme üzerine verdiği tavsiyeler ile senelerdir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Karatay, bu kez de ramazan pidesi tüketimine ilişkin söyledikleri ile yankı uyandırdı.