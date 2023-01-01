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Canan Karatay Ramazan Pidesinin Nasıl Tüketilmesi Gerektiğini Anlattı

Canan Karatay ramazan pidesinin nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı

  1. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutan milyonlarca vatandaşın beslenme düzenlerinde ve şekillerinde birtakım değişiklikler meydana geldi. Öğün sayısının azalması, gün içerisinde tokluk hissinin uzun süre hissedilebilmesi amacı ile sahur sofralarında sıklık ile hamur işlerine yer verilmesi, su tüketiminin azalması gibi farklılıklar, uzmanları harekete geçirdi.

    Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutan milyonlarca vatandaşın beslenme düzenlerinde ve şekillerinde birtakım değişiklikler meydana geldi. Öğün sayısının azalması, gün içerisinde tokluk hissinin uzun süre hissedilebilmesi amacı ile sahur sofralarında sıklık ile hamur işlerine yer verilmesi, su tüketiminin azalması gibi farklılıklar, uzmanları harekete geçirdi.

  2. 14 saatlik oruç süresinin olabildiğince rahat geçmesi ve bu kapsamda da kişisel sağlığın zarar görmemesi için su tüketimine, iftar ve sahur sofralarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi takdirde birtakım sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

    14 saatlik oruç süresinin olabildiğince rahat geçmesi ve bu kapsamda da kişisel sağlığın zarar görmemesi için su tüketimine, iftar ve sahur sofralarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi takdirde birtakım sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

  3. Birçok beslenme ve diyetetik uzmanı ramazan ayı kapsamında beslenme düzenlerinin ve tüketilen gıdalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler vermeye devam ederken bir açıklama da Prof. Dr. Canan Karatay?dan geldi. Beslenme üzerine verdiği tavsiyeler ile senelerdir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Karatay, bu kez de ramazan pidesi tüketimine ilişkin söyledikleri ile yankı uyandırdı.

    Birçok beslenme ve diyetetik uzmanı ramazan ayı kapsamında beslenme düzenlerinin ve tüketilen gıdalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler vermeye devam ederken bir açıklama da Prof. Dr. Canan Karatay?dan geldi. Beslenme üzerine verdiği tavsiyeler ile senelerdir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Karatay, bu kez de ramazan pidesi tüketimine ilişkin söyledikleri ile yankı uyandırdı.

  4. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pide ile ilgili birtakım tüketim tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, pidenin tam buğday unundan yapılmış olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca pidenin dış kısmından ise iç kısmının tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Karatay, bunun nedenini de açıkladı.

    Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pide ile ilgili birtakım tüketim tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, pidenin tam buğday unundan yapılmış olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca pidenin dış kısmından ise iç kısmının tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Karatay, bunun nedenini de açıkladı.

  5. Pidenin iç kısımlarını tüketmenin daha yararları olduğunu ifade eden Karatay, bağırsakların pidenin iç kısmını daha kolay enzimleyebildiğini belirtti. Ek olarak tam buğday sayesinde lif ihtiyacının da karşılandığına dikkat çeken Karatay, böylelikle bağırsakların çalışma düzenlerinin korunabileceğini ifade etti.

    Pidenin iç kısımlarını tüketmenin daha yararları olduğunu ifade eden Karatay, bağırsakların pidenin iç kısmını daha kolay enzimleyebildiğini belirtti. Ek olarak tam buğday sayesinde lif ihtiyacının da karşılandığına dikkat çeken Karatay, böylelikle bağırsakların çalışma düzenlerinin korunabileceğini ifade etti.

  6. Orucun hurma ya da zeytin ile açılması gerektiğini vurgulayan Karatay, ayrıca iftar ile sahur arasında geçen süre içerisinde mutlaka 2 litrelik su tüketiminin yapılması gerektiğini belirtti.

    Orucun hurma ya da zeytin ile açılması gerektiğini vurgulayan Karatay, ayrıca iftar ile sahur arasında geçen süre içerisinde mutlaka 2 litrelik su tüketiminin yapılması gerektiğini belirtti.