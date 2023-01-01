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Belediye Otobüsü Üst Geçit Merdivenine Çarptı: 5 Yaralı

Bursa?da, Nuh Uğur Sayın?ın kullandığı belediye otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önce bariyerlere ardından da üst geçidin merdivenine çarparak durdu. Otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

  1. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi?nde Kent Meydanı istikametinden Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali?ne seyreden, Nuh Uğur Sayın idaresindeki 16 JJK 26 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak önce yolun kenarındaki bariyerlere ardından da üst geçidin yürüyen merdivenine çarptı.

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi?nde Kent Meydanı istikametinden Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali?ne seyreden, Nuh Uğur Sayın idaresindeki 16 JJK 26 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak önce yolun kenarındaki bariyerlere ardından da üst geçidin yürüyen merdivenine çarptı.

  2. Otobüste yolcu olarak bulunan Semra Çavdar, İbrahim Uysal, Şule Canpolat, İbrahim Kınık ve Emine Aydın, çarpmanın şiddetiyle koltuklardan düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otobüste yolcu olarak bulunan Semra Çavdar, İbrahim Uysal, Şule Canpolat, İbrahim Kınık ve Emine Aydın, çarpmanın şiddetiyle koltuklardan düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  3. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak tedaviye alındı.

  4. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

  5. Polisin olay yerindeki incelemesi ve otobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Polisin olay yerindeki incelemesi ve otobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.