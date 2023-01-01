Belediye Otobüsü Üst Geçit Merdivenine Çarptı: 5 Yaralı

Otobüste yolcu olarak bulunan Semra Çavdar, İbrahim Uysal, Şule Canpolat, İbrahim Kınık ve Emine Aydın, çarpmanın şiddetiyle koltuklardan düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.