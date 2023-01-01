KPSS SONUCUNA GÖRE SAĞLIK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde; "Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709?dur. Toplam sayısı 31.600?ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500?e ulaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.