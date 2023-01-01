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Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman?

2023 İŞKUR 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi

  1. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi tarihleri açıklandı. İŞKUR tarafından işçi alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi tarihleri açıklandı. İŞKUR tarafından işçi alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

  2. BAKAN KOCA'DAN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 42 bin 500 personel alımı için duyuruda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi yapılacağını açıkladı.

    BAKAN KOCA'DAN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 42 bin 500 personel alımı için duyuruda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi yapılacağını açıkladı.

  3. KPSS SONUCUNA GÖRE SAĞLIK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde; "Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709?dur. Toplam sayısı 31.600?ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500?e ulaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

    KPSS SONUCUNA GÖRE SAĞLIK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde; "Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709?dur. Toplam sayısı 31.600?ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500?e ulaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

  4. DEPREM BÖLGESİNE 11 BİN 891 PERSONEL Bakan Koca deprem bölgesinde de istihdam olacağını belirtti ve açıklamasında şunları söyledi; "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir."

    DEPREM BÖLGESİNE 11 BİN 891 PERSONEL Bakan Koca deprem bölgesinde de istihdam olacağını belirtti ve açıklamasında şunları söyledi; "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir."

  5. İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Açıklamalarına işçi alımı kuralarıyla devam eden Bakan Koca, kura çekimi tarihlerini de açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." dedi. Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25-26 Nisan tarihlerinde Noter huzurunda gerçekleşecek.

    İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Açıklamalarına işçi alımı kuralarıyla devam eden Bakan Koca, kura çekimi tarihlerini de açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." dedi. Buna göre; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25-26 Nisan tarihlerinde Noter huzurunda gerçekleşecek.