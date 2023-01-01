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Yediği Ramazan Pidesi Sonu Oldu

Yediği Ramazan pidesi sonu oldu

  1. Sakarya?nın Hendek ilçesinde yediği pidenin parçası soluk borusuna tıkanarak fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Murat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'a yardıma koşan esnaf Olcay Bilgin, o anları anlattı.

    Sakarya?nın Hendek ilçesinde yediği pidenin parçası soluk borusuna tıkanarak fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Murat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'a yardıma koşan esnaf Olcay Bilgin, o anları anlattı.

  2. Olay, dün Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki işitme engelli Murat Yılmaz, yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçması neticesinde fenalaştı. Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz?ın yardımına bölge esnafı koştu.

    Olay, dün Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki işitme engelli Murat Yılmaz, yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçması neticesinde fenalaştı. Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz?ın yardımına bölge esnafı koştu.

  3. Özel araçla Hendek Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz?ın cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi. Talihsiz adam, Hendek Kırktepe Mahalle Merkez Camii?nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahalle Mezarlığı?na defnedildi.

    Özel araçla Hendek Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz?ın cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi. Talihsiz adam, Hendek Kırktepe Mahalle Merkez Camii?nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahalle Mezarlığı?na defnedildi.

  4. Yaşananları anlattı <br> Yılmaz?ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı. Bilgin, ?Heimlich? manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi. Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.

    Yaşananları anlattı
    Yılmaz?ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı. Bilgin, ?Heimlich? manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi. Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.

  5. ?Heimlich? manevrası ile kurtarmaya çalışmışlar<br> Soluk borusuna pide kaçan şahsı ?Heimlich? manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını aktaran Olcay Bilgin, ?Biz dükkanda otururken abimle beraber o kişinin buradan geçerken dengesini kaybedip aydınlatma direğine çarptığını gördük. Bir şey olduğunu anlayıp hemen abimle beraber gittik ve nefes alamadığını fark ettik. Boğazında bir şey olabilir düşüncesiyle Heimlich manevrasını ilk önce abim yapmaya başladı, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama belli bir süre sonra artık şahıs kendini saldı. Çenesi kilitlendi, onu yere yatırıp elimle çenesini açtım birkaç parça hamur tarzında bir şeyler çıkarttık boğazından? dedi.

    ?Heimlich? manevrası ile kurtarmaya çalışmışlar
    Soluk borusuna pide kaçan şahsı ?Heimlich? manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını aktaran Olcay Bilgin, ?Biz dükkanda otururken abimle beraber o kişinin buradan geçerken dengesini kaybedip aydınlatma direğine çarptığını gördük. Bir şey olduğunu anlayıp hemen abimle beraber gittik ve nefes alamadığını fark ettik. Boğazında bir şey olabilir düşüncesiyle Heimlich manevrasını ilk önce abim yapmaya başladı, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama belli bir süre sonra artık şahıs kendini saldı. Çenesi kilitlendi, onu yere yatırıp elimle çenesini açtım birkaç parça hamur tarzında bir şeyler çıkarttık boğazından? dedi.

  6. Daha sonrasında müdahale etmeye çalışırken sağlıkçı olduğunu söyleyen bir abi geldi. O devam etti o da bayağı bir parça çıkartmış. Ama çok fazla olduğu için nefes alamamaya devam etti şahıs o arada ambulansı beklerken daha ağırlaştığını görünce biz hemen apar topar araca bindirdik. Daha sonrasında şahsın kardeşi geldi olay yerine ve abimle birlikte onlar hastaneye götürdüler. Tabii hastanede müdahale etmişler ama kurtulamamış? diye konuştu.

    Daha sonrasında müdahale etmeye çalışırken sağlıkçı olduğunu söyleyen bir abi geldi. O devam etti o da bayağı bir parça çıkartmış. Ama çok fazla olduğu için nefes alamamaya devam etti şahıs o arada ambulansı beklerken daha ağırlaştığını görünce biz hemen apar topar araca bindirdik. Daha sonrasında şahsın kardeşi geldi olay yerine ve abimle birlikte onlar hastaneye götürdüler. Tabii hastanede müdahale etmişler ama kurtulamamış? diye konuştu.