Yediği Ramazan pidesi sonu oldu

?Heimlich? manevrası ile kurtarmaya çalışmışlar

Soluk borusuna pide kaçan şahsı ?Heimlich? manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını aktaran Olcay Bilgin, ?Biz dükkanda otururken abimle beraber o kişinin buradan geçerken dengesini kaybedip aydınlatma direğine çarptığını gördük. Bir şey olduğunu anlayıp hemen abimle beraber gittik ve nefes alamadığını fark ettik. Boğazında bir şey olabilir düşüncesiyle Heimlich manevrasını ilk önce abim yapmaya başladı, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama belli bir süre sonra artık şahıs kendini saldı. Çenesi kilitlendi, onu yere yatırıp elimle çenesini açtım birkaç parça hamur tarzında bir şeyler çıkarttık boğazından? dedi.