Bakan Kurum Afet Konutlarının Görsellerini Paylaştı
Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Gaziantep'te inşa edilecek konutların görsellerini paylaştı.
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Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız! Yapacağımız tüm konutları bu anlayışla inşa edeceğiz. Gaziantep?imize yapacağımız 27 bin 962 konut, 12 bin 607 köy evi de Gaziantep?e özgü olacak, Gaziantep?in ruhunu yansıtacak." ifadelerine yer verdi.
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