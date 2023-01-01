Sahurda Metabolizmanızı Hızlandırabilirsiniz!

Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
CHP'den seccade açıklaması
CHP'den seccade açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
KKM'de faiz tavanı da kalktı
KKM'de faiz tavanı da kalktı
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim

Sahurda Metabolizmanızı Hızlandırabilirsiniz!

Ramazan ayında 30 gün boyunca sizi tok tutacak ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayacak kefir ve yumurta ikilisiyle daha rahat oruç geçirebilirsiniz.

  1. Ramazan ayında 30 gün boyunca sizi tok tutacak ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayacak kefir ve yumurta ikilisiyle daha rahat oruç geçirebilirsiniz. Uzman isimlerinde önerdiği yumurta ve kefir ikilisi sayesinde Ramazan ayını hem sağlıklı hem de zinde geçirmeniz mümkün. Peki yumurta ve kefir ikilisi nasıl tüketilir? İşte yumurta ve kefir ikilisi ile ilgili bilmeniz gerekenler:

    Ramazan ayında 30 gün boyunca sizi tok tutacak ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayacak kefir ve yumurta ikilisiyle daha rahat oruç geçirebilirsiniz. Uzman isimlerinde önerdiği yumurta ve kefir ikilisi sayesinde Ramazan ayını hem sağlıklı hem de zinde geçirmeniz mümkün. Peki yumurta ve kefir ikilisi nasıl tüketilir? İşte yumurta ve kefir ikilisi ile ilgili bilmeniz gerekenler:

  2. Ramazan?da tok kalmak için yumurta ve kefirin mutlaka sahurda tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, ?Yumurta proteinden en zengin besindir. 1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi, diğeri ise doymamış yağ içermesidir. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur? açıklamasında bulundu.

    Ramazan?da tok kalmak için yumurta ve kefirin mutlaka sahurda tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, ?Yumurta proteinden en zengin besindir. 1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi, diğeri ise doymamış yağ içermesidir. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur? açıklamasında bulundu.

  3. Uzman isim Kara, yeterli, dengeli ve kaliteli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini ifade etti.

    Uzman isim Kara, yeterli, dengeli ve kaliteli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini ifade etti.

  4. Ramazan ayında beslenirken sahur öğünü kahvaltının yerini alması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Aslıhan Kara, ?Sahurda mutlaka proteinden zengin besinler ve tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar olmalı. Sahur öğününde 1 bardak kefir,1 yumurta, bir miktar tam yağlı beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzeler (tere, roka gibi) ve bunlara ek olarak 1 orta boy taze mevsim meyvesi bulunabilir? dedi.

    Ramazan ayında beslenirken sahur öğünü kahvaltının yerini alması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Aslıhan Kara, ?Sahurda mutlaka proteinden zengin besinler ve tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratlar olmalı. Sahur öğününde 1 bardak kefir,1 yumurta, bir miktar tam yağlı beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzeler (tere, roka gibi) ve bunlara ek olarak 1 orta boy taze mevsim meyvesi bulunabilir? dedi.

  5. SAHURDA KEFİR VE YUMURTA Yumurtanın proteinden en zengin ve en ekonomik ve hazırlaması kolay olan bir besin olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Kara, "1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi ve doymamış yağ içermesidir.

    SAHURDA KEFİR VE YUMURTA Yumurtanın proteinden en zengin ve en ekonomik ve hazırlaması kolay olan bir besin olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Kara, "1 yumurta yaklaşık 35-40 gram ete eş değerdir. Yumurtanın ete göre iki önemli üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi A vitamini içermesi ve doymamış yağ içermesidir.

  6. Yumurtanın içeriğinde ?lesitin? olduğu için zihinsel işlevleri de geliştirir. Ayrıca yumurtanın üzerine çörekotu serpebilirsiniz, hem kan şekerini dengeler hem de bağışıklığı güçlendirir.

    Yumurtanın içeriğinde ?lesitin? olduğu için zihinsel işlevleri de geliştirir. Ayrıca yumurtanın üzerine çörekotu serpebilirsiniz, hem kan şekerini dengeler hem de bağışıklığı güçlendirir.

  7. Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur.

    Kefir ise yağ içeriği sebebiyle mide iç çeperini koruyucu bir katmanla sarar ve midenizi korur.

  8. Aynı zamanda tokluk hissi sağlar, probiyotik bir besin olduğu için sindirim sistemi için kefir tüketilmesini öneririm" açıklamasında bulundu.

    Aynı zamanda tokluk hissi sağlar, probiyotik bir besin olduğu için sindirim sistemi için kefir tüketilmesini öneririm" açıklamasında bulundu.