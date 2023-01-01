Deprem Sonrası Misyonerler Harekete Geçti!
Misyonerler, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep olan depremleri fırsat bildi.
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Misyonerler, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep olan depremleri fırsat bildi. USMED Başkanı Yazar Said Ercan, misyonerlerin bölgede çalışmalara başladığına dair mesajlar aldığını belirtti ve bu konuda "Bölgeyi boş bırakmayalım" ifadelerini kullandı.
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6 Şubat depremleri 11 ilde birden yıkımlara ve on binlerce vatandaşın vefat etmesine sebep oldu. Bölgede bulunan depremzedeler kısa sürede konteyner ve çadır kentlere yerleştirilip gerekli tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Tüm Türkiye birlik olup afetzedelerin ihtiyaçları için mücadele ederken bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçen bazı kuruluşların olduğu öne sürüldü. USMED Başkanı Said Ercan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yehova şahitleri, Dünya Protestan Kiliseler Birliği ve Moon Tarikatı'nın bölgede "İsa seni seviyor" kartvizitleri dağıttıklarını belirtti.
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"YALOVA DEPREMİNDE DE BÖYLE OLMUŞTU" 1999 yılında Yalova depremini hatırlatan Ercan, misyonerlerin o dönemde de bölgeye gidip kısa sürede ev kiliseleri kurduklarını aktardı. Konuya ilişkin birçok kez uyarıda bulunan USMED Başkanı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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"Yalova depreminde de böyle olmuştu Misyonerler hemen gelmişlerdi. Ben bizzat tartışmıştım o zaman, kısa sürede ev kiliseleri kurmuşlardı! Şimdi Deprem bölgesine de hemen geldiler ve çalışmaya başladılar çok fazla ihbar geliyor, Yehova şahitleri ve Dünya Protestan kiliseler birliği ve Mo*n tarikatı bölgede faaliyete başlamış lütfen dikkatli olalım, çocuklara dikkat edelim bölgeyi boş bırakmayalım!"
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İL MÜFTÜLÜKLERİ HAREKETE GEÇTİ!
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"İsa seni seviyor. Bu süreçte onun yardımı için dua edin." sözlerinin yer aldığı kartvizitlerle depremzedeler kiliseye davet ediliyor. Krizin fırsata çevrildiği bu durumda misyonerlerin bu yöntemle Müslümanları alternatif bir dine (Hıristiyanlık) davet ettikleri ileri sürüldü.
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Bu tablonun ardından Ercan'ın "Bölgeyi boş bırakmayalım" ifadeleriyle yaptığı uyarılar kısa sürede yanıt buldu. Bazı yorumlarda Diyanet'in, İl Müftülüklerinden belirlediği ekip ile sahaya inip Misyonerlerin faaliyetlerini akamete uğrattığı belirtildi.
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Öte yandan birkaç Müslüman genç tarafından, yardım poşetleriyle birlikte dağıtılan kartvizitlere karşın "Hz. Muhammed (SAV) seni seviyor" notunun yazdıldığı kağıtların depremzede ailelere ve çocuklara ulaştırıldığı haberi sevindirdi.
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