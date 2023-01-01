Deprem Sonrası Misyonerler Harekete Geçti!

6 Şubat depremleri 11 ilde birden yıkımlara ve on binlerce vatandaşın vefat etmesine sebep oldu. Bölgede bulunan depremzedeler kısa sürede konteyner ve çadır kentlere yerleştirilip gerekli tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Tüm Türkiye birlik olup afetzedelerin ihtiyaçları için mücadele ederken bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçen bazı kuruluşların olduğu öne sürüldü. USMED Başkanı Said Ercan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yehova şahitleri, Dünya Protestan Kiliseler Birliği ve Moon Tarikatı'nın bölgede "İsa seni seviyor" kartvizitleri dağıttıklarını belirtti.