Düzenli olarak limonlu su içmenin az bilinen faydaları!

Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
Başsavcılıktan YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Başsavcılıktan YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
Togg'da teslimat başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a
Togg'da teslimat başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli

Düzenli Olarak Limonlu Su İçmenin Az Bilinen Faydaları!

Düzenli olarak limonlu su içmenin az bilinen faydaları!

  1. Yüksek tansiyon, ateş, kabızlık, diş problemleri, fazla kilo, ve üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelen limonun içinde C vitaminin yanı sıra potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif bulunur. Yapılan araştırmalar sonucu su ile karıştırılan limonun insan sağlığına ne gibi faydaları olduğu ortaya konulmuştur.

    Yüksek tansiyon, ateş, kabızlık, diş problemleri, fazla kilo, ve üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelen limonun içinde C vitaminin yanı sıra potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif bulunur. Yapılan araştırmalar sonucu su ile karıştırılan limonun insan sağlığına ne gibi faydaları olduğu ortaya konulmuştur.

  2. Vücudumuzun bağışıklığı ve sindirim sisteminin oluşturduğu genel hastalıkların rahatsızlık sürecini azalttığı gözlemlenen limonlu su, vücut direncini etkileyen bağırsaklarda bazı yiyecek ve içeceklerin atıkları ile birikince ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

    Vücudumuzun bağışıklığı ve sindirim sisteminin oluşturduğu genel hastalıkların rahatsızlık sürecini azalttığı gözlemlenen limonlu su, vücut direncini etkileyen bağırsaklarda bazı yiyecek ve içeceklerin atıkları ile birikince ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

  3. LİMONLU SUYUN FAYDALARI: <br> İçerdiği A ve C vitaminleri gözde oluşma ihtimal olan katarakt ve maküler dejenerasyonuna karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Antioksidan sayesinde de gözde iltihap birikimini engeller.

    LİMONLU SUYUN FAYDALARI:
    İçerdiği A ve C vitaminleri gözde oluşma ihtimal olan katarakt ve maküler dejenerasyonuna karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Antioksidan sayesinde de gözde iltihap birikimini engeller.

  4. Vücuttaki tüm toksinlerin biriktiği ve atıldığı karaciğerin fonksiyonlarının bozulması oldukça tehlikeli bir durumdur. Enzim faktörünü artıracak en etkili besin ise limondur. Limon direk olarak aşırı çözücü madde içerdiğinden su ile karıştırılarak tüketildiğinde daha etkilidir.

    Vücuttaki tüm toksinlerin biriktiği ve atıldığı karaciğerin fonksiyonlarının bozulması oldukça tehlikeli bir durumdur. Enzim faktörünü artıracak en etkili besin ise limondur. Limon direk olarak aşırı çözücü madde içerdiğinden su ile karıştırılarak tüketildiğinde daha etkilidir.

  5. Güçlü antioksidan yalnız göz sağlığını değil cilt sağlığını da olumlu etkiler. Cildin deforme olmasını önleyerek kırışıklığı ve yaşlanmayı engeller.Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi ve artan virüs oranları üst solunum yolları hastalıklarına neden olur. Çok ciddi boyutlarda olmazsa bile kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu rahatsızlıklara karşı da limon suyu direnci artırır.

    Güçlü antioksidan yalnız göz sağlığını değil cilt sağlığını da olumlu etkiler. Cildin deforme olmasını önleyerek kırışıklığı ve yaşlanmayı engeller.Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi ve artan virüs oranları üst solunum yolları hastalıklarına neden olur. Çok ciddi boyutlarda olmazsa bile kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu rahatsızlıklara karşı da limon suyu direnci artırır.

  6. Antioksidan özelliği sayesinde vücutta biriken ödem ve yağları kısa sürede atmanıza yardımcı olur. Boğaz, yemek borusu ve mideye kadar temizler. Yemek borusu kanseri, mide reflüsü gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

    Antioksidan özelliği sayesinde vücutta biriken ödem ve yağları kısa sürede atmanıza yardımcı olur. Boğaz, yemek borusu ve mideye kadar temizler. Yemek borusu kanseri, mide reflüsü gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

  7. İçerdiği asidik özellik sayesinde ağız içinde ve diş aralarında biriken enfeksiyonları temizlemede de etkilidir. Özellikle yatmadan önce bir bardak limon suyuyla 120 saniye gargara yapıp yatıldığında hem ağız kokusunu önlemiş olursunuz hem de tükürükteki asit oranını artırarak gece boyu ağız içinde enfeksiyon birikmesini engellemiş olursunuz.

    İçerdiği asidik özellik sayesinde ağız içinde ve diş aralarında biriken enfeksiyonları temizlemede de etkilidir. Özellikle yatmadan önce bir bardak limon suyuyla 120 saniye gargara yapıp yatıldığında hem ağız kokusunu önlemiş olursunuz hem de tükürükteki asit oranını artırarak gece boyu ağız içinde enfeksiyon birikmesini engellemiş olursunuz.

  8. KİMLER TÜKETMEMELİ <br> Yüksek tansiyonu olan kişiler uzmanlarına danışarak tüketmeliler. Hamile ve emziren annelerin içmemesi gerekir. Bazı ilaçların yan etkilerini tetiklediğinden ilaçlardan en az 2 saat sonra tüketilmelidir. Cilt renkli açık olanların ise limonu yüz maskelerine kullandıklarında oldukça dikkatli olmalılar.

    KİMLER TÜKETMEMELİ
    Yüksek tansiyonu olan kişiler uzmanlarına danışarak tüketmeliler. Hamile ve emziren annelerin içmemesi gerekir. Bazı ilaçların yan etkilerini tetiklediğinden ilaçlardan en az 2 saat sonra tüketilmelidir. Cilt renkli açık olanların ise limonu yüz maskelerine kullandıklarında oldukça dikkatli olmalılar.