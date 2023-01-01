Ankara-Sivas Arasında Yolculuk Süresi İki Saate İnecek!
Açılış için gün sayıyor
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Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
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Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.
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Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.
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Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.
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"TÜRKİYE'NİN MEGA PROJELERİ" ARASINDA YER ALAN ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI'NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ. AÇILIŞINA GÜNLER KALAN PROJEDE ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE DÜŞECEK