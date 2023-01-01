Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
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İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
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Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
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İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
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Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
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Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
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15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
Kamudaki işçilerin zam pazarlığında işçi ve işveren bir araya geliyor
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Martta fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
Togg'da teslimat başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a
Togg'da teslimat başlıyor: İlk teslimat Erdoğan'a
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli
Savdes-Sen: Memurlar meclis kapanmadan önce torba yasaya girmeli

Ankara-Sivas Arasında Yolculuk Süresi İki Saate İnecek!

Açılış için gün sayıyor

  1. Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

    Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

  2. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.

    Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.

  3. Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

    Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

  4. Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

    Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

  5. "TÜRKİYE'NİN MEGA PROJELERİ" ARASINDA YER ALAN ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI'NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ. AÇILIŞINA GÜNLER KALAN PROJEDE ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE DÜŞECEK

    "TÜRKİYE'NİN MEGA PROJELERİ" ARASINDA YER ALAN ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI'NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ. AÇILIŞINA GÜNLER KALAN PROJEDE ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE DÜŞECEK