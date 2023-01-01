Zam Geliyor! Asgari Ücret 10 Bin Lirayı Geçecek

NASIL YAPILACAK?

Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.