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Zam Geliyor! Asgari Ücret 10 Bin Lirayı Geçecek

Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için Temmuz'da ara zam yapılacağı müjdesini verdi. Peki bu nasıl uygulanacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Önümüzdeki 4 aylık enflasyon belirleyici olacak...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için Temmuz'da ara zam yapılacağı müjdesini verdi. Peki bu nasıl uygulanacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Önümüzdeki 4 aylık enflasyon belirleyici olacak...

  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan emeklilerin taban maaşının da 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Faruk Erdem, Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında yeni asgari ücrete ilişkin tahminlerini sıraladı:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan emeklilerin taban maaşının da 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. Faruk Erdem, Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında yeni asgari ücrete ilişkin tahminlerini sıraladı:

  3. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için de Aralık ayında toplanan komisyon yeni asgari ücreti brüt 10.008 TL, net olarak da 8.500 TL olarak duyurdu.

    2023 yılında uygulanacak asgari ücret için de Aralık ayında toplanan komisyon yeni asgari ücreti brüt 10.008 TL, net olarak da 8.500 TL olarak duyurdu.

  4. Şimdi 2023 yılı için de bir ara zam gündeme gelmiş oldu. Ocak ayında yapılan artış ile asgari ücret hesabı şöyle gerçekleşti:

    Şimdi 2023 yılı için de bir ara zam gündeme gelmiş oldu. Ocak ayında yapılan artış ile asgari ücret hesabı şöyle gerçekleşti:

  5. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) <BR><BR>ASGARİ ÜCRET 10,008.00<BR> SGK PRİMİ % 14 1,401.12<br> İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08<br> KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20<br> NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80

    ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

    ASGARİ ÜCRET 10,008.00
    SGK PRİMİ % 14 1,401.12
    İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08
    KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20
    NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80

  6. NASIL YAPILACAK?<BR> Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.

    NASIL YAPILACAK?
    Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.

  7. KAÇ LİRA OLABİLİR?<BR> Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına bakıldığında oranlarda bir gerileme görülüyor. Alınan tedbirler ile enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi de hesaplanabilir.

    KAÇ LİRA OLABİLİR?
    Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına bakıldığında oranlarda bir gerileme görülüyor. Alınan tedbirler ile enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi de hesaplanabilir.

  8. Ancak önümüzdeki 4 aylık enflasyon bunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk asgari ücret ara zammının bin benzeri gerçekleşirse brüt asgari ücret 13.010 TL'ye ulaşacak. Net asgari ücret ise 11.050 TL'ye kadar çıkmış olacak.

    Ancak önümüzdeki 4 aylık enflasyon bunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk asgari ücret ara zammının bin benzeri gerçekleşirse brüt asgari ücret 13.010 TL'ye ulaşacak. Net asgari ücret ise 11.050 TL'ye kadar çıkmış olacak.

  9. Artış yüzde 20 olursa bu kez brüt asgari ücret 12.010 TL'ye net asgari ücret ise 10.200 TL'ye çıkacak.

    Artış yüzde 20 olursa bu kez brüt asgari ücret 12.010 TL'ye net asgari ücret ise 10.200 TL'ye çıkacak.