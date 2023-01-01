Elektronik Sigaralar Hakkında Korkunç Bir Gerçek Daha Ortaya Çıktı

Kansu, renkli ambalajlar ve farklı aromalarla sunulan elektronik sigaranın yatırımcıların iştahını kabarttığını belirterek, "Pazarlama stratejisi olarak masum gibi gösterilmek istenilse de zararlı olduğunu dünya kabul ediyor. Görünümü, kullanımı ve dumanı ile sigarayı taklit etmek üzere tasarlanmış ve birçok farklı türü bulunan bir cihaz. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar içeriğindeki bazı kimyasalların en az sigaranın içindekiler kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Nikotin bağımlılığı oluşturmakta ve var olan bağımlılığı artırmakta. İçeriğindeki nikotin nedeniyle damar sertliğine yol açarak kriz oluşumunu kolaylaştırıyor ve kalp hastalığı riskini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.