Yeşilçam'ın Kıvırcık Hasret'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
1977 yılında gösterime giren 'Gülen Gözler' filminde ailenin beş kızından en küçüğü olan Kıvırcık Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali gündem oldu.
-
1977 yılında gösterime giren 'Gülen Gözler' filminde ailenin beş kızından en küçüğü olan Kıvırcık Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz'ın son hali gündem oldu. İşte 'Gülen Gözler'den sonra 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' filmiyle beyaz perdede son kez göründü. Arından sırra kadem basan Ilgaz'ın son hali...
-
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filmi Gülen Gözler usta oyuncu kadrosuyla Yeşilçam'ın unutulmaz filmler arasında yer alıyor.
-
Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filmde ailenin beş kızından en küçüğü Kıvırcık Hasret'e hayat veren Lale Ilgaz, o zamandan sonra sırra kadem basmıştı. Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı.
-
O MUZİP GÜLÜŞ HALA AYNI Gülüşüyle filmin unutulmaz karakterleri arasında yer alan Ilgaz'ın son halinde, yüzündeki o aynı ifade dikkatlerden kaçmadı. İşte Lale Ilgaz'ın son hali...
-
LALE ILGAZ KİMDİR? Lale Ilgaz, Gülen Gözler adlı filmde evin küçük kızı Hasret karakterini canlandırmış ve şöhret kapılarını aralamıştır. Ardından 1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde ?Dans eden kız? olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı. Lale Ilgaz hakkında herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.