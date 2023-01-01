Yeşilçam'ın Kıvırcık Hasret'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

LALE ILGAZ KİMDİR? Lale Ilgaz, Gülen Gözler adlı filmde evin küçük kızı Hasret karakterini canlandırmış ve şöhret kapılarını aralamıştır. Ardından 1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde ?Dans eden kız? olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı. Lale Ilgaz hakkında herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.