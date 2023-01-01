Tarihi Dava: Trump Bugün Hakim Karşısına Çıkacak
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün hakim karşısına çıkacak.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün ifade verecek.
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Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti.
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Trump'ın rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.
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Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak.
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ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.
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Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.