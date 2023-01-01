Tarihi Dava: Trump Bugün Hakim Karşısına Çıkacak

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün ifade verecek.

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