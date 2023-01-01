Tunceli'deki Bu Görüntüler Hayran Bıraktı

İlçeye bağlı Çakmaklı, Güneykonak, Ziyaret, Konaklar ve Paşadüzü köyündeki tarım arazilerinde de çiğdem ve nergisler açtı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan çiğdem ve nergisler doğaya güzellik kattı. Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı.

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