İftar Yemeğinde Patlıcan Yerseniz Bakın Ne Oluyor!
Türk mutfağında da çokça tüketilen patlıcan faydalarıyla herkes tarafından bilinir. Lezzeti de bir o kadar damakları çatlatan patlıcanı iftar yemeğinde tercih etmenin çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanların önerisiyle işte iftarda patlıcan yerseniz bakın ne oluyor.
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Türk mutfağında da çokça tüketilen patlıcan faydalarıyla herkes tarafından bilinir. Lezzeti de bir o kadar damakları çatlatan patlıcanı iftar yemeğinde tercih etmenin çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanların önerisiyle işte iftarda patlıcan yerseniz bakın ne oluyor.
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Patlıcan iyi bir potasyum ve lif kaynağıdır. Türüne göre porsiyon başına 25 kalori ve 1 gramdan az yağ ile gelir. A ve C vitaminleri gibi antioksidanlara sahiptir.
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Patlıcan sebzesi beden sağlığı için oldukça faydalı bir besin. Bu nedenle akşam yemeklerine bir miktar patlıcan eklemek sağlığınıza çeşitli faydalar sağlıyor. Üstelik kalori miktarları da diğer sebzelere göre oldukça az.
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Bir gün salatanıza bir yemeğinize patlıcan ekleyerek hem yemeklerinizi lezzetlendirebilir hem de sağlığınıza çeşitli faydalar sağlamış olursunuz. Patlıcanı düzenli tükettiğinizde sağlığınıza sağladığı faydalar şu şekildedir;
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Patlıcan tükettiğinizde gece boyunca hayati işlevleri yerine getirmiş olursunuz. Aynı zamanda patlıcan vücudunuzun geceleri karaciğer detoksu yapmasını sağlar.
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KOLESTROL SEVİYESİNİ DENGELER Yüksek kolesterol teşhisi aldığımızda iyileşmeye nereden başlayacağımızı bilmeyiz. Bu durumda izin verilen ve yasaklı gıdalar içeren bir yemek listemiz olur. Ama her zaman sanki en çok sevdiğimiz yemeği yiyemiyormuşuz gibi hissederiz. Ancak patlıcanı haftada en az üç kez akşam yemeğinde yerseniz, kolesterol düzeyleriniz zaman geçtikçe azalacaktır.
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Patlıcanın içerisindeki zengin lifler hızlı bir şekilde kilo vermenize aynı zamanda tok tutmaya yardımcı olur.
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KALBİNİZE GECE BAKIMI YAPAR Patlıcan kalbiniz için bulunmaz bir nimettir. İçeriğindeki zengin potasyum, B6 vitaminİ gibi çeşitli vitamin ve mineraller sağlıklı kalp için olmazsa olmazlardandır.Aynı zamanda patlıcandaki antioksidanlar, kan basıncınızı düşürmeye ve vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.