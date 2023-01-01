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'İsyan Ettim Kanserle Cezalandırıldım'

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit kızı kanser olduktan sonra yaşadığı zor günleri ve 3 yıl sonrasında kendisinin de kansere yakalandığı zorlu süreci anlattı.

  1. Usta sanatçı Hülya Koçyiğit kızı kanser olduktan sonra yaşadığı zor günleri ve 3 yıl sonrasında kendisinin de kansere yakalandığı zorlu süreci anlattı. Koçyiğit, açıklamasında İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum açıklamasıyla herkesi üzdü. İşte Hülya Koçyiğit'in herkesi şaşırtan itirafları:

    Usta sanatçı Hülya Koçyiğit kızı kanser olduktan sonra yaşadığı zor günleri ve 3 yıl sonrasında kendisinin de kansere yakalandığı zorlu süreci anlattı. Koçyiğit, açıklamasında İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum açıklamasıyla herkesi üzdü. İşte Hülya Koçyiğit'in herkesi şaşırtan itirafları:

  2. Yeşilçam'ın 4'lü goncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit 1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası vesilesiyle düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kanser farkındalığı oluşturmak için 'Korkmuyorum, Farkındayım' sloganıyla her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

    Yeşilçam'ın 4'lü goncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit 1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası vesilesiyle düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Kanser farkındalığı oluşturmak için 'Korkmuyorum, Farkındayım' sloganıyla her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

  3. Geçtiğimiz yıllarda kanseri yenen Koçyiğit,hayatını değiştiren olayla ilgili tüyleri diken diken eden itiraflarda bulundu.

    Geçtiğimiz yıllarda kanseri yenen Koçyiğit,hayatını değiştiren olayla ilgili tüyleri diken diken eden itiraflarda bulundu.

  4. TÜYLERİ DİKEN DİKEN İTİRAF! Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim.

    TÜYLERİ DİKEN DİKEN İTİRAF! Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim.

  5. "İSYANIM CEZALANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

    "İSYANIM CEZALANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

  6. Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu: <br> "Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım.

    Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu:
    "Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım.

  7. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor.

    Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor.

  8. Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi.

    Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi.

  9. Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi.

    Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi.

  10. "HİÇ DÜŞÜNMEDEN KENDİMİ TÜRK HEKİMLERİNE TESLİM EDERİM" Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Türkiye'ye döndüm. Doktorum Türkiye'ye döndüğümde neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim."

    "HİÇ DÜŞÜNMEDEN KENDİMİ TÜRK HEKİMLERİNE TESLİM EDERİM" Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Türkiye'ye döndüm. Doktorum Türkiye'ye döndüğümde neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim."

  11. "ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KURTULDUK" Hülya Koçyiğit, "İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp 'erken teşhis hayat kurtarır' deme imkânımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın.

    "ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KURTULDUK" Hülya Koçyiğit, "İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp 'erken teşhis hayat kurtarır' deme imkânımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın.

  12. Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik" açıklamasında bulundu.

    Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik" açıklamasında bulundu.