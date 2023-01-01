Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzlukla beraber ağız içerisinde koku oluşur. Kalan besin atıkları ve azalan tükürük bezi etkisi bu koku oranını artırır. Ayrıca mide ve bağırsaklarında sorun yaşayanlarda da meydana gelen bu durumun etkisini azaltmak için doğal yollar vardır. Ramazanda yaşanan ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusunu önleyen besinler