Nisan Yağmuru Ne Zaman Toplanır? Nisan Yağmuru Faydaları

'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
Sponsorlu İçerik
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta 'çat-kapı' haciz tarih oldu
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta 'çat-kapı' haciz tarih oldu

Nisan Yağmuru Ne Zaman Toplanır? Nisan Yağmuru Faydaları

Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğine dikkat çekiyor.

  1. Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da, özellikle kırsal bölgelerde çeşitli şekillerde yaşatılıyor. Nisan yağmurunun şifasına inananlar yağmur yağarken leğen ve geniş ağızlı kapları açık alana bırakarak içine yağmur suyu dolmasını sağlıyorlar.

    Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da, özellikle kırsal bölgelerde çeşitli şekillerde yaşatılıyor. Nisan yağmurunun şifasına inananlar yağmur yağarken leğen ve geniş ağızlı kapları açık alana bırakarak içine yağmur suyu dolmasını sağlıyorlar.

  2. Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde Konya'da nisan yağmurlarının kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtılırdı.

    Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde Konya'da nisan yağmurlarının kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtılırdı.

  3. NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR? Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

    NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR? Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

  4. NİSAN YAĞMURU FAYDALARI Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir. Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır. Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar. Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.

    NİSAN YAĞMURU FAYDALARI Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir. Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır. Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar. Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.