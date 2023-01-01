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Kedi 'Mebbis' Milli Eğitim Müdürlüğünün Maskotu Oldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) yöneticisi olarak çalışan Bilal Demirci, 3 ay önce ablasının kedisinin yavrusunu kurumuna getirdi. İlgi görmeye başlayan kedi, kurumun maskotu oldu.

  1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) yöneticisi olarak çalışan Bilal Demirci, 3 ay önce ablasının kedisinin yavrusunu kurumuna getirdi. İlgi görmeye başlayan kedi, kurumun maskotu oldu.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) yöneticisi olarak çalışan Bilal Demirci, 3 ay önce ablasının kedisinin yavrusunu kurumuna getirdi. İlgi görmeye başlayan kedi, kurumun maskotu oldu.

  2. Personel tarafından bakımı yapılan ve daha çok MEBBİS biriminde kaldığı için "Mebbis" adı verilen kediyi, hafta sonları gönüllü personel evine götürüyor.

    Personel tarafından bakımı yapılan ve daha çok MEBBİS biriminde kaldığı için "Mebbis" adı verilen kediyi, hafta sonları gönüllü personel evine götürüyor.

  3. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce getirilen kedinin bir daha kendilerinden ayrılamadığını söyledi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce getirilen kedinin bir daha kendilerinden ayrılamadığını söyledi.

  4. Kurumda MEBBİS birimi olduğunu anlatan Telefoncu, "Genelde orada durduğu için ismi de 'Mebbis' oldu. Arkadaşlarımızı çok sevdi, biz de onu sevdik. Tabii ki çocuklarımıza canlılara güzel davranmayı, yardımlaşmayı ve onlarla birlikte yaşamayı da öğretiyoruz ama biz de fiilen içinde yaşıyoruz. Çok da güzel oldu, Mebbis'ten memnunuz. O da bizden memnundur sanırım. Kedimizle kurum görevlileri ilgileniyor." diye konuştu.

    Kurumda MEBBİS birimi olduğunu anlatan Telefoncu, "Genelde orada durduğu için ismi de 'Mebbis' oldu. Arkadaşlarımızı çok sevdi, biz de onu sevdik. Tabii ki çocuklarımıza canlılara güzel davranmayı, yardımlaşmayı ve onlarla birlikte yaşamayı da öğretiyoruz ama biz de fiilen içinde yaşıyoruz. Çok da güzel oldu, Mebbis'ten memnunuz. O da bizden memnundur sanırım. Kedimizle kurum görevlileri ilgileniyor." diye konuştu.

  5. MEBBİS yöneticisi Bilal Demirci de kedinin adeta kurumun neşesi olduğunu dile getirdi.

    MEBBİS yöneticisi Bilal Demirci de kedinin adeta kurumun neşesi olduğunu dile getirdi.

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