Antakya Karanlığa Gömüldü

Evlerinden uzak olsalar da gözlerinin arkada kalmadığını belirten Çobanoğlu, "Hatay karanlık. Askerimizden Allah razı olsun, onlar olmasaydı sıkıntı yaşardık. Hep devriye geziyor. Bize her konuda destek oluyorlar." diye konuştu.