Antakya Karanlığa Gömüldü
Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Antakya, yaralarını sarmaya çalışıyor. Terk edilen binalar, depremzedelerin çadırkentlere geçmesiyle akşam saatlerinde karanlığa gömülüyor.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Antakya, gündüzleri nispeten kalabalık olsa da akşamları afetzedelerin konteyner ve çadır kentlere çekilmesiyle "hayalet şehre" dönüyor.
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Hiçbir evin ışığının yanmadığı şehir merkezinde, akşamları ortalığı sadece bazı caddelerdeki sokak lambaları aydınlatıyor.
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Karanlığın ve ıssızlığın hakim olduğu cadde ve sokaklar ile konutların güvenliğini ise sürekli devriye gezen Mehmetçik sağlıyor.
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Mehmetçik, şehirdeki merkezi noktalar ile tarihi mekanlarda da 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.
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Bolu'daki 2. Komando Tugayı'nda görevli tabur komutanı, Antakya merkez ve Harbiye Mahallesi'nde asayiş ve emniyeti sağlamak için gece gündüz devriye görevi icra ettiklerini söyledi.
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Tabur komutanı, depremin ardından arama kurtarma, çadır, çadır kent kurma, gelen yardımları depremzedelere ulaştırma, acil ihtiyaçları giderme, köylere ve ulaşılamayan yerlere yardımları götürmek için çalıştıklarını ifade etti.
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Depremzede Arzu Çobanoğlu, hasar gören evlerine giremediklerini ve çadırda yaşadıklarını söyledi.
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Evlerinden uzak olsalar da gözlerinin arkada kalmadığını belirten Çobanoğlu, "Hatay karanlık. Askerimizden Allah razı olsun, onlar olmasaydı sıkıntı yaşardık. Hep devriye geziyor. Bize her konuda destek oluyorlar." diye konuştu.