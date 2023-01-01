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Antakya Karanlığa Gömüldü

Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Antakya, yaralarını sarmaya çalışıyor. Terk edilen binalar, depremzedelerin çadırkentlere geçmesiyle akşam saatlerinde karanlığa gömülüyor.

  1. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Antakya, gündüzleri nispeten kalabalık olsa da akşamları afetzedelerin konteyner ve çadır kentlere çekilmesiyle "hayalet şehre" dönüyor.

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Antakya, gündüzleri nispeten kalabalık olsa da akşamları afetzedelerin konteyner ve çadır kentlere çekilmesiyle "hayalet şehre" dönüyor.

  2. Hiçbir evin ışığının yanmadığı şehir merkezinde, akşamları ortalığı sadece bazı caddelerdeki sokak lambaları aydınlatıyor.

    Hiçbir evin ışığının yanmadığı şehir merkezinde, akşamları ortalığı sadece bazı caddelerdeki sokak lambaları aydınlatıyor.

  3. Karanlığın ve ıssızlığın hakim olduğu cadde ve sokaklar ile konutların güvenliğini ise sürekli devriye gezen Mehmetçik sağlıyor.

    Karanlığın ve ıssızlığın hakim olduğu cadde ve sokaklar ile konutların güvenliğini ise sürekli devriye gezen Mehmetçik sağlıyor.

  4. Mehmetçik, şehirdeki merkezi noktalar ile tarihi mekanlarda da 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

    Mehmetçik, şehirdeki merkezi noktalar ile tarihi mekanlarda da 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

  5. Bolu'daki 2. Komando Tugayı'nda görevli tabur komutanı, Antakya merkez ve Harbiye Mahallesi'nde asayiş ve emniyeti sağlamak için gece gündüz devriye görevi icra ettiklerini söyledi.

    Bolu'daki 2. Komando Tugayı'nda görevli tabur komutanı, Antakya merkez ve Harbiye Mahallesi'nde asayiş ve emniyeti sağlamak için gece gündüz devriye görevi icra ettiklerini söyledi.

  6. Tabur komutanı, depremin ardından arama kurtarma, çadır, çadır kent kurma, gelen yardımları depremzedelere ulaştırma, acil ihtiyaçları giderme, köylere ve ulaşılamayan yerlere yardımları götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

    Tabur komutanı, depremin ardından arama kurtarma, çadır, çadır kent kurma, gelen yardımları depremzedelere ulaştırma, acil ihtiyaçları giderme, köylere ve ulaşılamayan yerlere yardımları götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

  7. Depremzede Arzu Çobanoğlu, hasar gören evlerine giremediklerini ve çadırda yaşadıklarını söyledi.

    Depremzede Arzu Çobanoğlu, hasar gören evlerine giremediklerini ve çadırda yaşadıklarını söyledi.

  8. Evlerinden uzak olsalar da gözlerinin arkada kalmadığını belirten Çobanoğlu, "Hatay karanlık. Askerimizden Allah razı olsun, onlar olmasaydı sıkıntı yaşardık. Hep devriye geziyor. Bize her konuda destek oluyorlar." diye konuştu.

    Evlerinden uzak olsalar da gözlerinin arkada kalmadığını belirten Çobanoğlu, "Hatay karanlık. Askerimizden Allah razı olsun, onlar olmasaydı sıkıntı yaşardık. Hep devriye geziyor. Bize her konuda destek oluyorlar." diye konuştu.