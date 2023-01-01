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Sahurda Yalnızca Su Mu İçiyorsunuz? Uzmanlardan Uyarı

Günümüzde pek çok kişi sahura kalkmadan yalnızca su içerek oruç tutuyor. Uzman isim, sahur yapmayıp su içenleri uyardı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açacağını belirtti.

  1. Ramazan ayında oruç tutanların bazıları iştahsızlık, vakit darlığı, daha fazla uyku gibi çeşitli nedenlerle sahur yapmıyor. Bazıları ise sahura kalkıyor ama sadece bir bardak su içip yatıyor. Bu durum akıllara Sahurda sadece su içip yatmak zararlı mı?" sorusunu getiriyor... İşte uzman yorumu...

    Ramazan ayında oruç tutanların bazıları iştahsızlık, vakit darlığı, daha fazla uyku gibi çeşitli nedenlerle sahur yapmıyor. Bazıları ise sahura kalkıyor ama sadece bir bardak su içip yatıyor. Bu durum akıllara Sahurda sadece su içip yatmak zararlı mı?" sorusunu getiriyor... İşte uzman yorumu...

  2. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeye dair açıklamalarda bulundu.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeye dair açıklamalarda bulundu.

  3. Doç. Dr. Sarıakçalı "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir" diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

    Doç. Dr. Sarıakçalı "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir" diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

  4. "Sahurda yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmeli" <br> Sahura kalkmanın nedenlerinden birinin de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarıakçalı ?Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir" dedi.

    "Sahurda yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmeli"
    Sahura kalkmanın nedenlerinden birinin de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarıakçalı ?Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir" dedi.

  5. "İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli" <br> İftarda sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sarıakçalı "İftara peynir, domates ve zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ile devam edebilirsiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç gibi) veya meyve tatlıları tercih edilmesi uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

    "İftarda aşırı şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli"
    İftarda sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sarıakçalı "İftara peynir, domates ve zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ile devam edebilirsiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç gibi) veya meyve tatlıları tercih edilmesi uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

  6. "Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahurda bol bol su için"

    "Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahurda bol bol su için"

  7. Ramazan ayında suyun önemine de değinen Doç. Dr. Sarıakçalı

    Ramazan ayında suyun önemine de değinen Doç. Dr. Sarıakçalı

  8. "Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    "Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.