"Sahurda yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmeli"

Sahura kalkmanın nedenlerinden birinin de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarıakçalı ?Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir" dedi.