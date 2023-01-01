Teravih Namazı Kıldıran İmamın Kedi Şefkati Viral Oldu
Cezayir'deki bir camide teravih namazı kıldıran imamın üzerine kedi çıktı.
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Cezayir'in Bordj Bou Arreridj eyaletindeki Ebu Bekir el-Sıddık camisinde teravih namazı kılınıyordu.
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Şeyh Velid Mehsas adlı imamın cemaate namaz kıldırdığı sırada camiye giren bir kedi aniden imamın üzerine çıktı.
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Kedi bir süre imamın omuzunda gezindi. İmam ise kediye şefkat gösterip namazı kıldırmaya devam etti. İmamın bu davranışına sosyal medyadan övgüler yağdı.
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İzleyenlerin bazıları olayı komik olarak nitelerken bazıları da İslam'ın şefkat yönünü gösterdiğini belirtti.
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Kedi bir süre imamın üzerinde ve omuzunda gezindikten sonra aşağıya inip uzaklaştı.
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Namaz sırasında İmamın üzerine çıkan kedi görüntüleri dünya basınının da ilgisini çekti. Haber, BBC, CNN ve Reuters gibi internet sitelerinde yer aldı.
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