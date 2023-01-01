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Teravih Namazı Kıldıran İmamın Kedi Şefkati Viral Oldu

Cezayir'deki bir camide teravih namazı kıldıran imamın üzerine kedi çıktı.

  1. Cezayir'in Bordj Bou Arreridj eyaletindeki Ebu Bekir el-Sıddık camisinde teravih namazı kılınıyordu.

    Cezayir'in Bordj Bou Arreridj eyaletindeki Ebu Bekir el-Sıddık camisinde teravih namazı kılınıyordu.

  2. Şeyh Velid Mehsas adlı imamın cemaate namaz kıldırdığı sırada camiye giren bir kedi aniden imamın üzerine çıktı.

    Şeyh Velid Mehsas adlı imamın cemaate namaz kıldırdığı sırada camiye giren bir kedi aniden imamın üzerine çıktı.

  3. Kedi bir süre imamın omuzunda gezindi. İmam ise kediye şefkat gösterip namazı kıldırmaya devam etti. İmamın bu davranışına sosyal medyadan övgüler yağdı.

    Kedi bir süre imamın omuzunda gezindi. İmam ise kediye şefkat gösterip namazı kıldırmaya devam etti. İmamın bu davranışına sosyal medyadan övgüler yağdı.

  4. İzleyenlerin bazıları olayı komik olarak nitelerken bazıları da İslam'ın şefkat yönünü gösterdiğini belirtti.

    İzleyenlerin bazıları olayı komik olarak nitelerken bazıları da İslam'ın şefkat yönünü gösterdiğini belirtti.

  5. Kedi bir süre imamın üzerinde ve omuzunda gezindikten sonra aşağıya inip uzaklaştı.

    Kedi bir süre imamın üzerinde ve omuzunda gezindikten sonra aşağıya inip uzaklaştı.

  6. Namaz sırasında İmamın üzerine çıkan kedi görüntüleri dünya basınının da ilgisini çekti. Haber, BBC, CNN ve Reuters gibi internet sitelerinde yer aldı.

    Namaz sırasında İmamın üzerine çıkan kedi görüntüleri dünya basınının da ilgisini çekti. Haber, BBC, CNN ve Reuters gibi internet sitelerinde yer aldı.