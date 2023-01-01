İsrail'den Mescid-İ Aksa'ya Üçüncü Baskın
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya son 24 saat içinde üçüncü kez baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara yönelik plastik mermi, cop ve ses bombalı müdahalede 6 kişi yaralandı.
-
İsrail polisi, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara plastik mermi ve coplarla saldırdı.
-
İsrail polisi, teravih namazının son vakitlerine doğru Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı.
-
-
Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
-
Aynıca İsrail polisi, Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla müdahalede bulundu.
-
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla saldırdığı ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.
-
Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
-
Bu İsrail güçlerinin son 24 saatte Mescid-i Aksa'ya yaptığı 3. baskın oldu.
-
NE OLMUŞTU? İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.
-
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.
-
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakilere şiddet uyguladığı görüntüler, tepkiye yol açmıştı.
-
Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.
-
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkiye yol açmıştı.
-
-