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İsrail'den Mescid-İ Aksa'ya Üçüncü Baskın

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya son 24 saat içinde üçüncü kez baskın düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara yönelik plastik mermi, cop ve ses bombalı müdahalede 6 kişi yaralandı.

  1. İsrail polisi, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara plastik mermi ve coplarla saldırdı.

    İsrail polisi, teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara plastik mermi ve coplarla saldırdı.

  2. İsrail polisi, teravih namazının son vakitlerine doğru Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı.

    İsrail polisi, teravih namazının son vakitlerine doğru Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Kıble Mescidi etrafında konuşlanmaya başladı.

  4. Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

    Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

  5. Aynıca İsrail polisi, Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla müdahalede bulundu.

    Aynıca İsrail polisi, Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla müdahalede bulundu.

  6. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla saldırdığı ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla saldırdığı ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.

  7. Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

    Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

  8. Bu İsrail güçlerinin son 24 saatte Mescid-i Aksa'ya yaptığı 3. baskın oldu.

    Bu İsrail güçlerinin son 24 saatte Mescid-i Aksa'ya yaptığı 3. baskın oldu.

  9. NE OLMUŞTU? İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

    NE OLMUŞTU? İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

  10. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

    Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

  11. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakilere şiddet uyguladığı görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

    İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakilere şiddet uyguladığı görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

  12. Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

    Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

  13. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkiye yol açmıştı.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkiye yol açmıştı.