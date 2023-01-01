İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakilere şiddet uyguladığı görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

NE OLMUŞTU? İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Bu İsrail güçlerinin son 24 saatte Mescid-i Aksa'ya yaptığı 3. baskın oldu.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail polisinin Kıble Mescidi'ndekilere kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiği görüldü. İsrail polisinin, Mescid'den çıkardığı grupları coplarla saldırdığı ve ses bombası kullandığı kameralara yansıdı.

Namazın bitmesinin ardından içeridekileri çıkarmaya çalışan İsrail polisi ile Kıble Mescidi'ndekiler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'ne sığınan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

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