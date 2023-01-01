Acı Haberle Yıkıldı!

Hatay'da kardeşi ile çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Selami Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin'i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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