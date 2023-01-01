Acı Haberle Yıkıldı!
Türk müziğinin duayen isimlerinden Selami Şahin, Hatay'da yaşayan kardeşi İbrahim Şahin'in vefatıyla yıkıldı.
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Usta sanatçı Selami Şahin, kardeş acısıyla sarsıldı. Hatay'da yaşayan Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.
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"ACIMIZ BÜYÜK"
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Hatay'da kardeşi ile çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Selami Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin'i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
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TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK
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Takipçileri, Selami Şahin'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.