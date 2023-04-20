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Ramazan Bayramı Ne Zaman, Bayram Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının bitmesine 2 hafta gibi bir süre kala sorgulanmaya başladı.

  1. 2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte belirlendi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

    2023 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini takvimiyle birlikte belirlendi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

  2. 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

  3. 2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

  4. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.