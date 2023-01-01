Mesut Özil'den Sürpriz Ziyaret
Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret etti.
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Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı yıkıp geçmişti.
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Özil, en sevdiği dizilerin hangisi olduğunu soran takipçisine "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman" cevabını vermişti.
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Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret ederek Barış Arduç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.
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İşte o kareler:
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Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Burak Özçivit'in kamera karşısına geçtiği, ATV?de çarşamba akşamları yayınlanan 'Kuruluş: Osman' dizisinin setini ziyaret etti.
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Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelen Mesut Özil, dizi hayranlarını heyecanlandırdı.
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Dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisinin setine ziyarette bulunan Mesut Özil, Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldıkları Kuruluş Osman dizisini izlediğini dile getirdi. 'Kuruluş: Osman'ı beğenerek izlediğini dile getiren Mesut Özil, dizi setini ziyaret ederken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.
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34 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerine başladığı Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.