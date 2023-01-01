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Mesut Özil'den Sürpriz Ziyaret

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret etti.

  1. Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı yıkıp geçmişti.

    Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı yıkıp geçmişti.

  2. Özil, en sevdiği dizilerin hangisi olduğunu soran takipçisine "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman" cevabını vermişti.

    Özil, en sevdiği dizilerin hangisi olduğunu soran takipçisine "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman" cevabını vermişti.

  3. Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret ederek Barış Arduç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret ederek Barış Arduç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

  4. Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.

    Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.

  5. İşte o kareler:

    İşte o kareler:

  6. Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Burak Özçivit'in kamera karşısına geçtiği, ATV?de çarşamba akşamları yayınlanan 'Kuruluş: Osman' dizisinin setini ziyaret etti.

    Türk futbolunun yıldız isimlerinden Mesut Özil, başrolünde Burak Özçivit'in kamera karşısına geçtiği, ATV?de çarşamba akşamları yayınlanan 'Kuruluş: Osman' dizisinin setini ziyaret etti.

  7. Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelen Mesut Özil, dizi hayranlarını heyecanlandırdı.

    Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelen Mesut Özil, dizi hayranlarını heyecanlandırdı.

  8. Dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisinin setine ziyarette bulunan Mesut Özil, Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldıkları Kuruluş Osman dizisini izlediğini dile getirdi. 'Kuruluş: Osman'ı beğenerek izlediğini dile getiren Mesut Özil, dizi setini ziyaret ederken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisinin setine ziyarette bulunan Mesut Özil, Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldıkları Kuruluş Osman dizisini izlediğini dile getirdi. 'Kuruluş: Osman'ı beğenerek izlediğini dile getiren Mesut Özil, dizi setini ziyaret ederken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

  9. Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.

    Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.

  10. 34 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerine başladığı Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

    34 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerine başladığı Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.