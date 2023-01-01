Mesut Özil'den Sürpriz Ziyaret

Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.

Dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisinin setine ziyarette bulunan Mesut Özil, Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldıkları Kuruluş Osman dizisini izlediğini dile getirdi. 'Kuruluş: Osman'ı beğenerek izlediğini dile getiren Mesut Özil, dizi setini ziyaret ederken, yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelen Mesut Özil, dizi hayranlarını heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz günler de de Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rol alan Tolga Akkaya, Mesut Özil?le bir araya gelerek milyonlarca kişiyi merakta bırakmıştı.

Geçtiğimiz günlerde futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi setini ziyaret ederek Barış Arduç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Özil, en sevdiği dizilerin hangisi olduğunu soran takipçisine "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman" cevabını vermişti.

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