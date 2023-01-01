Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
TGS'den depremzedelere yönelik iş ilanı
MHP aday listesi YSK'ya teslim edildi
MHP aday listesi YSK'ya teslim edildi
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Deprem zamanı sosyal medyaya neden erişim kısıtlandı?
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
YSK: Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Sahte diplomayla tıp fakültesine kayıt!
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
Deprem konutları yetişmez: Mühendis çok, usta yok
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
AK Parti'de 3 ve 5 dönemlik 73 kişi liste dışı
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
İki kamu kurumuna 382 personel alınacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Togg T10X çekilişi için ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Gökcan yeniden seçildi
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
TBMM Genel Kurulunda KVKK ve RTÜK üyeliği için seçim yapıldı
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
'14 Mayıs'ta milletimiz yine gelişimin ve kalkınmanın tarafında olacaktır'
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı

Ünlü İsimden Üzen Haber! 11 Cm Bağırsağı...

Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı.

  1. Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Dün ameliyat olan ünlü ismin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Ünlü klarnetçinin sağlık durumu...

    Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Dün ameliyat olan ünlü ismin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Ünlü klarnetçinin sağlık durumu...

  2. Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hakan Altun ile program yapan 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den herkesi üzen bir haber geldi.

    Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hakan Altun ile program yapan 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den herkesi üzen bir haber geldi.

  3. BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI İki çocuk babası olan Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

    BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI İki çocuk babası olan Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

  4. Zor günler geçiren ünlü klarnetçi hastalığı nedeniyle dün özel bir hastaneden ameliyat oldu.

    Zor günler geçiren ünlü klarnetçi hastalığı nedeniyle dün özel bir hastaneden ameliyat oldu.

  5. BAĞIRSAĞI 11 CM... Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı.

    BAĞIRSAĞI 11 CM... Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı.

  6. SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu merak edilen ünlü müzisyenin 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu merak edilen ünlü müzisyenin 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

  7. Sanat camiasından birçok ünlü isim ve yakınları ünlü klarnetçiye bu zor gününde destek oldu.

    Sanat camiasından birçok ünlü isim ve yakınları ünlü klarnetçiye bu zor gününde destek oldu.