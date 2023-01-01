Ünlü İsimden Üzen Haber! 11 Cm Bağırsağı...
Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı.
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Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi. Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Dün ameliyat olan ünlü ismin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Ünlü klarnetçinin sağlık durumu...
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Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hakan Altun ile program yapan 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den herkesi üzen bir haber geldi.
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BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI İki çocuk babası olan Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.
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Zor günler geçiren ünlü klarnetçi hastalığı nedeniyle dün özel bir hastaneden ameliyat oldu.
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BAĞIRSAĞI 11 CM... Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı.
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SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu merak edilen ünlü müzisyenin 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.
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Sanat camiasından birçok ünlü isim ve yakınları ünlü klarnetçiye bu zor gününde destek oldu.