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Sahurda Mutlaka Tüketilmesi Gereken Besinler

Sahurda tüketilen bazı besinler oruç süresince daha dinç kalmanızı sağlar.

  1. Sahurda tüketilen bazı besinler oruç süresince daha dinç kalmanızı sağlar. Ayrıca uzun süre alınmayan besinlerden ötürü azalma ihtimali olan vitamin ve mineralleri de dengeler. Rutin olarak değişen beslenme şeklinden dolayı uzmanlar mide ve bağırsakları yormayan besinlerle dolu bir sofra kurulmasını tavsiye ediyor. Sahurda mutlaka tüketilmesi gereken besinler nelerdir? Tok tutan yiyecekler...

    Sahurda tüketilen bazı besinler oruç süresince daha dinç kalmanızı sağlar. Ayrıca uzun süre alınmayan besinlerden ötürü azalma ihtimali olan vitamin ve mineralleri de dengeler. Rutin olarak değişen beslenme şeklinden dolayı uzmanlar mide ve bağırsakları yormayan besinlerle dolu bir sofra kurulmasını tavsiye ediyor. Sahurda mutlaka tüketilmesi gereken besinler nelerdir? Tok tutan yiyecekler...

  2. MEYVELER Mevsimin meyveleri; çağla, karadut, malta eriği ve yeşil eriktir. Bu besinler sayesinde hem vücut oruç süresince sıvı ihtiyacını giderir hem de içerdikleri güçlü vitamin ve lif sayesinde tok tutar. Ayrıca vücudun direncini yükseltir.

    MEYVELER Mevsimin meyveleri; çağla, karadut, malta eriği ve yeşil eriktir. Bu besinler sayesinde hem vücut oruç süresince sıvı ihtiyacını giderir hem de içerdikleri güçlü vitamin ve lif sayesinde tok tutar. Ayrıca vücudun direncini yükseltir.

  3. PEYNİR Uzamanlar kalsiyum ve protein içeren peynirin, özellikle sahurda tüketilmesini tavsiye eder. Ancak yağsız ve az tuzlu olması gerektiğinin altı çizilir. Aksi taktirde kilo almaya yağlanmaya yol açabilir.

    PEYNİR Uzamanlar kalsiyum ve protein içeren peynirin, özellikle sahurda tüketilmesini tavsiye eder. Ancak yağsız ve az tuzlu olması gerektiğinin altı çizilir. Aksi taktirde kilo almaya yağlanmaya yol açabilir.

  4. YOĞURTLU MEYVE Yoğurdun kendisi başlı başına bir probiyotik olduğundan sahurda tüketilmesi özellikle tasviye edilir. *Meyvelerle beraber tüketildiğinde bağırsak tembelliğini önler.

    YOĞURTLU MEYVE Yoğurdun kendisi başlı başına bir probiyotik olduğundan sahurda tüketilmesi özellikle tasviye edilir. *Meyvelerle beraber tüketildiğinde bağırsak tembelliğini önler.

  5. ZEYTİNYAĞLI SALATALAR İçerdiği Omega-3 yağ asidi sayesinde zeytinyağı, sinir hücrelerini güçlendirerek oruç süresince yaşanma ihtimali olan yorgunluk, stres ve depresyon riskini azlatır. Ayırca salataya yeşillik, domates ve salatalık karıştırılması mide ve bağırsakların yorulmasını önler.

    ZEYTİNYAĞLI SALATALAR İçerdiği Omega-3 yağ asidi sayesinde zeytinyağı, sinir hücrelerini güçlendirerek oruç süresince yaşanma ihtimali olan yorgunluk, stres ve depresyon riskini azlatır. Ayırca salataya yeşillik, domates ve salatalık karıştırılması mide ve bağırsakların yorulmasını önler.

  6. KURUYEMİŞ Uzun süreli tok durmanın tek sırrı kuruyemiştir. Bir avuç tüketilen kuruyemiş hem vücut direncini artırır hem de hastalıkları önler.

    KURUYEMİŞ Uzun süreli tok durmanın tek sırrı kuruyemiştir. Bir avuç tüketilen kuruyemiş hem vücut direncini artırır hem de hastalıkları önler.

  7. YUMURTA Yumurta vitamin ve mineraller bakımından en zengin besindir. Bu yüzden uzmanlar tüketilmesi gereken besinlerin başında sayar. Ancak sahurda sahanda yumurta yerine rafadan yumurta tüketilmesi tavsiye edelir. Böylece içeriğindeki vitamin ve mineraller aktif kalır.

    YUMURTA Yumurta vitamin ve mineraller bakımından en zengin besindir. Bu yüzden uzmanlar tüketilmesi gereken besinlerin başında sayar. Ancak sahurda sahanda yumurta yerine rafadan yumurta tüketilmesi tavsiye edelir. Böylece içeriğindeki vitamin ve mineraller aktif kalır.