Sahurda tüketilen bazı besinler oruç süresince daha dinç kalmanızı sağlar. Ayrıca uzun süre alınmayan besinlerden ötürü azalma ihtimali olan vitamin ve mineralleri de dengeler. Rutin olarak değişen beslenme şeklinden dolayı uzmanlar mide ve bağırsakları yormayan besinlerle dolu bir sofra kurulmasını tavsiye ediyor. Sahurda mutlaka tüketilmesi gereken besinler nelerdir? Tok tutan yiyecekler...