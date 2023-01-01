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AK Parti Milletvekili Adayları Ne Zaman Açıklanacak?

28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım devam ediyor.

  1. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala partilerin aday listeleri gündeme geldi. Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla bitiyor. Teslim tarihine kısa bir süre kala Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP aday listesinin tamamını kamuoyuyla paylaştı.

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala partilerin aday listeleri gündeme geldi. Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla bitiyor. Teslim tarihine kısa bir süre kala Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP aday listesinin tamamını kamuoyuyla paylaştı.

  2. GÖZLER AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE MHP'nin aday listesini paylaşması ardından gözler AK Parti listesinde yer alacak isimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kesinleşen aday listesi kamuoyuyla paylaşılacak.

    GÖZLER AK PARTİ ADAY LİSTESİNDE MHP'nin aday listesini paylaşması ardından gözler AK Parti listesinde yer alacak isimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kesinleşen aday listesi kamuoyuyla paylaşılacak.

  3. ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR? Kesin liste, YSK'ya teslim edilince (9 Nisan Pazar günü) ortaya çıkmış olacak. AK Parti Milletvekili adaylarının bu hafta sonu ilan edilmesi bekleniyor.

    ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR? Kesin liste, YSK'ya teslim edilince (9 Nisan Pazar günü) ortaya çıkmış olacak. AK Parti Milletvekili adaylarının bu hafta sonu ilan edilmesi bekleniyor.

  4. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAY AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine, "Kesinleştirdikten sonra bunların açıklamalarını da şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hâlâ devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor." değerlendirmesini yaptı." yanıtını vermişti.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAY AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine, "Kesinleştirdikten sonra bunların açıklamalarını da şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hâlâ devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor." değerlendirmesini yaptı." yanıtını vermişti.