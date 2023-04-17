Kadir Gecesi Ne Zaman?
"Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir Gecesi için geri sayım devam ediyor.
-
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimle dini bayram ve kandillerin yanı sıra Kadir Gecesi'nin 2023 tarihi de paylaşıldı. Takvime göre, Kadir Gecesi nisan ayı içerisinde idrak edilecek.
-
2023 KADİR GECESİ TARİHİ Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.
-
KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
-
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."