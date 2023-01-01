Simpsons Kehanetleri Akıllara Durgunluk Veriyor!
Amerika'nın uzun soluklu dizisi The Simpsons'ta yıllar önce yayınlanan bölümlerinde yer alan birçok olayı önceden bilmesi dikkat çekti.
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Amerika'nın uzun soluklu dizisi The Simpsons'ta yıllar önce yayınlanan bölümlerinde yer alan birçok olayı önceden bilmesi dikkat çekti. Dizide geçen Donald Trump'ın ABD Başkanı olması gibi birçok olayın tutmasıyla bir kez daha gündeme geldi.34 sezondur izleyici karşısında Simpsons dizisinin ortaya çıkan yeni kehanetleri ve gelecekte beklenen şaşırtıcı durumlar...
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29 yıl önce the simpsons dizisi günümüzde birçok olayı tahmin etmesi son günlerde en çok konuşulan ve dikkat çeken konularından biri oldu. Birçok olayı önceden tahmin eden dizide Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumları da bildiğine dikkat çekti.
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ABD Başkanı Trump'ın tutuklanmasına kadar bildikleri kehanetler arasında.
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Simpsons'ın 1994'te yayınlanan bir bölümü gündeme geldi.
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Sabah'ta yer alan habere göre; Yayıncı, "Bir oyuncak bebek hakkında 28 dakika haber yapmak alışılmadık bir durum olsa da, bu muhabir konuşmayı kesmeyi imkansız buldu," ifadelerini kullanıyor. Ardından 'Başkanın tutuklandığını' duyurarak bölümü bitiriyor.
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Lisa Simpson'ın Barbie tasarımcılarını genç kızları güçlendiren daha feminist bir oyuncakla ortaya çıkarmaya çalıştığı "Lisa Malibu Stacy'ye Karşı" başlıklı bir bölümdeki o sözler sosyal medyada gündem oldu.
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Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basarak kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare herkesi şoke etti.
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Dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Bunun üzerine dikkatli Simsons izleyicileri sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölüme dikkat çekti. 12 yıl önce yayınlanan bu bölümde, Tom Hanks, Büyük Kanyon'daki bir reklamda görülüyor ve "ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın. Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın" ifadelerini kullanıyor.
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Bir diğer dikkat çeken bir sahne ise geçtiğimiz yıllarda yaşanan koronavirüsün Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar'ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğine dikkat çekiyor.
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.
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Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde, Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
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Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, "Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen" diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD'ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.
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Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logo da ise şu an günümüz teknolojilerini kasıp kavuran apple şirketinin 'elma' şekli var.
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1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor.
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Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: "Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!"
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Jim'in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: "Kripto para birimlerinden bahsederken 'Cryptocurrency' kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını? Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir."
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Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa'nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11'i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor.
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1993'teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.
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Dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması. Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.
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2024 KEHANETİ Son olarak da dizinin senaristlerinden Al Jean, dizinin Trump'ın 2024 yılında yapılacak seçimler için adaylığını 2015 yılında öngördüğünü ortaya çıkardı. Trump'ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı ünlü çizgi dizi The Simpsons'ın yapımcısı ve yazarı Al Jean sosyal medyadan paylaştı. Jean'in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde "Trump 2024" yazıyor. Geçtiğimiz günlerde Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti.
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SİMPSONS'TA GEÇEN OLMASI BEKLENEN KEHANETLER: İddiaya göre; aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.
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Simpsons'a göre de Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kilo alacaklar.