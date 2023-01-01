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Duygulandıran Paylaşım: İlk Namazımı Mescid'i Aksa'da Kıldım

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünyada yankı uyandırırken, bazı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerden de kınama mesajları geldi. İngiliz Müslüman sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın ilk namaz kıldığı cami olduğunu belirtti.

  1. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünyada yankı uyandırırken, bazı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerden de kınama mesajları geldi. İngiliz Müslüman sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın ilk namaz kıldığı cami olduğunu belirtti. İslam'ın bu paylaşımı üzerine Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, usta sanatçının Kudüs'te namaz kıldığını konu edinen bir çizim yayımladı.

    İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünyada yankı uyandırırken, bazı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerden de kınama mesajları geldi. İngiliz Müslüman sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın ilk namaz kıldığı cami olduğunu belirtti. İslam'ın bu paylaşımı üzerine Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, usta sanatçının Kudüs'te namaz kıldığını konu edinen bir çizim yayımladı.

  2. Müslümanların gözbebeği olan Kudüs, İsrail askerleri tarafından zulme uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin saldırı düzenleyeceğini öğrenen Filistinliler Mescid-i Aksa'ya giderek ibadet etmeye başladı. Bunun üzerine İsrail askerleri her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazan ayında da masum Filistin halkını hırpalayarak gözaltına aldı.

    Müslümanların gözbebeği olan Kudüs, İsrail askerleri tarafından zulme uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin saldırı düzenleyeceğini öğrenen Filistinliler Mescid-i Aksa'ya giderek ibadet etmeye başladı. Bunun üzerine İsrail askerleri her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazan ayında da masum Filistin halkını hırpalayarak gözaltına aldı.

  3. Dünyanın kanayan yarası haline gelen Filistin'de yaşananlara Batıdan ses çıkmazken, birçok ünlü isim sessiz kalmadı.

    Dünyanın kanayan yarası haline gelen Filistin'de yaşananlara Batıdan ses çıkmazken, birçok ünlü isim sessiz kalmadı.

  4. "KALPLERİ YOK MU BUNLARIN?"

    "KALPLERİ YOK MU BUNLARIN?"

  5. İngiliz Müslüman şarkıcı Yusuf İslam, İslamiyet'le tanıştıktan sonra ilk namazını Mescid-i Aksa'da kıldığını belirterek İsrail'i kınayan bir mesaj yayımladı.

    İngiliz Müslüman şarkıcı Yusuf İslam, İslamiyet'le tanıştıktan sonra ilk namazını Mescid-i Aksa'da kıldığını belirterek İsrail'i kınayan bir mesaj yayımladı.

  6. İslam, paylaşımını şu ifadelerle yaptı: <br> "İlk namaz kıldığım cami Kudüs'teki Mescid-i Aksa idi. Kutsal Ramazan ayında, Pesah Bayramı günlerinde ibadet edenlere yapılan acımasız saldırıyı görünce içim parçalandı. kalpleri yok mu?"

    İslam, paylaşımını şu ifadelerle yaptı:
    "İlk namaz kıldığım cami Kudüs'teki Mescid-i Aksa idi. Kutsal Ramazan ayında, Pesah Bayramı günlerinde ibadet edenlere yapılan acımasız saldırıyı görünce içim parçalandı. kalpleri yok mu?"

  7. ÜNLÜ KARİKATÜRİST'DEN ANLAMLI ÇİZİM GELDİ Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, Yusuf İslam'ın paylaşımı üzerine ünlü sanatçının Mescid'i Aksa'daki ilk namazını konu alan bir çizim yayımladı.

    ÜNLÜ KARİKATÜRİST'DEN ANLAMLI ÇİZİM GELDİ Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, Yusuf İslam'ın paylaşımı üzerine ünlü sanatçının Mescid'i Aksa'daki ilk namazını konu alan bir çizim yayımladı.

  8. İŞTE ÜNLÜ İSİMLERDEN GELEN MESCİD-İ AKSA MESAJLARI:

    İŞTE ÜNLÜ İSİMLERDEN GELEN MESCİD-İ AKSA MESAJLARI:

  9. GAMZE ÖZÇELİK Mescid-i Aksa'da zulüm var! İlk kıblemiz yok ediliyor! Uyuma ey Müslüman!

    GAMZE ÖZÇELİK Mescid-i Aksa'da zulüm var! İlk kıblemiz yok ediliyor! Uyuma ey Müslüman!

  10. BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU "Bugün hala direniyor bu şehir! Soykırımcı katil İsrail hükümeti faşist icraatlarına isyan eden halkın tepsikiniörtbas etmek için her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Mescid-i Aksa'yı kana buladı! Lanet olsun Netenyahu ve suç ortaklarına! Mescid-i Aksa'da mesciddeki Müslümanları böyle darpettiler! Camilerde gençlere çağrı yapılıyor Aksa'yı korumak için Ya Kahhar! Ya Kahhar!"

    BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU "Bugün hala direniyor bu şehir! Soykırımcı katil İsrail hükümeti faşist icraatlarına isyan eden halkın tepsikiniörtbas etmek için her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Mescid-i Aksa'yı kana buladı! Lanet olsun Netenyahu ve suç ortaklarına! Mescid-i Aksa'da mesciddeki Müslümanları böyle darpettiler! Camilerde gençlere çağrı yapılıyor Aksa'yı korumak için Ya Kahhar! Ya Kahhar!"

  11. CELAL AL Ünlü oyuncu Celal Al, Mescid'i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

    CELAL AL Ünlü oyuncu Celal Al, Mescid'i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

  12. MAHER ZAİN "Allah'ın rahmeti ve bereketiyle Filistin inşallah çok yakında özgürlüğüne kavuşacak."

    MAHER ZAİN "Allah'ın rahmeti ve bereketiyle Filistin inşallah çok yakında özgürlüğüne kavuşacak."

  13. UMUT MÜRARE Bir takipçisi tarafından paylaşılan "Hesaplaşacağımız günü bekle teröristisrail" şeklindeki paylaşımını hikayesinde yayımladı.

    UMUT MÜRARE Bir takipçisi tarafından paylaşılan "Hesaplaşacağımız günü bekle teröristisrail" şeklindeki paylaşımını hikayesinde yayımladı.