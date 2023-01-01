Duygulandıran Paylaşım: İlk Namazımı Mescid'i Aksa'da Kıldım

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU "Bugün hala direniyor bu şehir! Soykırımcı katil İsrail hükümeti faşist icraatlarına isyan eden halkın tepsikiniörtbas etmek için her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Mescid-i Aksa'yı kana buladı! Lanet olsun Netenyahu ve suç ortaklarına! Mescid-i Aksa'da mesciddeki Müslümanları böyle darpettiler! Camilerde gençlere çağrı yapılıyor Aksa'yı korumak için Ya Kahhar! Ya Kahhar!"