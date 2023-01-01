Duygulandıran Paylaşım: İlk Namazımı Mescid'i Aksa'da Kıldım
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünyada yankı uyandırırken, bazı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerden de kınama mesajları geldi. İngiliz Müslüman sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın ilk namaz kıldığı cami olduğunu belirtti.
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları dünyada yankı uyandırırken, bazı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerden de kınama mesajları geldi. İngiliz Müslüman sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın ilk namaz kıldığı cami olduğunu belirtti. İslam'ın bu paylaşımı üzerine Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, usta sanatçının Kudüs'te namaz kıldığını konu edinen bir çizim yayımladı.
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Müslümanların gözbebeği olan Kudüs, İsrail askerleri tarafından zulme uğramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin saldırı düzenleyeceğini öğrenen Filistinliler Mescid-i Aksa'ya giderek ibadet etmeye başladı. Bunun üzerine İsrail askerleri her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazan ayında da masum Filistin halkını hırpalayarak gözaltına aldı.
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Dünyanın kanayan yarası haline gelen Filistin'de yaşananlara Batıdan ses çıkmazken, birçok ünlü isim sessiz kalmadı.
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"KALPLERİ YOK MU BUNLARIN?"
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İngiliz Müslüman şarkıcı Yusuf İslam, İslamiyet'le tanıştıktan sonra ilk namazını Mescid-i Aksa'da kıldığını belirterek İsrail'i kınayan bir mesaj yayımladı.
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İslam, paylaşımını şu ifadelerle yaptı:
"İlk namaz kıldığım cami Kudüs'teki Mescid-i Aksa idi. Kutsal Ramazan ayında, Pesah Bayramı günlerinde ibadet edenlere yapılan acımasız saldırıyı görünce içim parçalandı. kalpleri yok mu?"
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ÜNLÜ KARİKATÜRİST'DEN ANLAMLI ÇİZİM GELDİ Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, Yusuf İslam'ın paylaşımı üzerine ünlü sanatçının Mescid'i Aksa'daki ilk namazını konu alan bir çizim yayımladı.
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İŞTE ÜNLÜ İSİMLERDEN GELEN MESCİD-İ AKSA MESAJLARI:
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GAMZE ÖZÇELİK Mescid-i Aksa'da zulüm var! İlk kıblemiz yok ediliyor! Uyuma ey Müslüman!
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BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU "Bugün hala direniyor bu şehir! Soykırımcı katil İsrail hükümeti faşist icraatlarına isyan eden halkın tepsikiniörtbas etmek için her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Mescid-i Aksa'yı kana buladı! Lanet olsun Netenyahu ve suç ortaklarına! Mescid-i Aksa'da mesciddeki Müslümanları böyle darpettiler! Camilerde gençlere çağrı yapılıyor Aksa'yı korumak için Ya Kahhar! Ya Kahhar!"
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CELAL AL Ünlü oyuncu Celal Al, Mescid'i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
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MAHER ZAİN "Allah'ın rahmeti ve bereketiyle Filistin inşallah çok yakında özgürlüğüne kavuşacak."
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UMUT MÜRARE Bir takipçisi tarafından paylaşılan "Hesaplaşacağımız günü bekle teröristisrail" şeklindeki paylaşımını hikayesinde yayımladı.