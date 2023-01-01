Bağ-Kur'lulara Erken Emeklilik Müjdesi!
9 bin gün prim şartı düşürülüyor
-
Milyonlarca esnaf ve çiftçiye müjdeli haber geldi. Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9 bin prim günü şartında yeni düzenleme geliyor. Bağ-Kurlular daha erken emekli olacak düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu...
-
Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartında yeni düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma yaptıklarını ve bir kriter uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle Bağ-Kurlular daha az prim gün sayısı ödeyerek emekli olabilecekler. İşte o müjdenin ayrıntıları...
-
Bağ-Kur'luların emekliliği ile alakalı önemli bir gelişme oldu. Buna göre Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile görüştü. Bakan Bilgin, konuya dair çalışma yaptıklarını aktardı.
-
Bakan Bilgin: Çalışma yapılıyor
ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9000 prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Bilgin bu talebi olumlu karşıladı. Aktarılan bilgilere göre, Bakan Bilgin, iş verenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.
-
Müjdeyi paylaştı
ATO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada "ATO Başkanı Baran'ın talebini olumlu karşılayan Bakan Bilgin de, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı." ifadeleri yer aldı.
-
Edinilen bilgilere göre, Bakan Bilgin Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini vurgulayarak, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.