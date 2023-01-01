Bağ-Kur'lulara Erken Emeklilik Müjdesi!

Bakan Bilgin: Çalışma yapılıyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9000 prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Bilgin bu talebi olumlu karşıladı. Aktarılan bilgilere göre, Bakan Bilgin, iş verenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.